Nasa desenvolve laser de alta potência para encontrar água na Lua

O engenheiro dr. Berhanu Bulcha, do Centro de Voos Espaciais Goddard, afirmou que um tipo de instrumento chamado espectrômetro heteródino seria capaz de ampliar o sinal em frequências específicas.



Desta forma, o engenheiro afirma que o instrumento poderia identificar e localizar fontes de água na Lua com a ajuda de um laser terahertz estável e de alta potência que foi projetado por um dos programas da Nasa.



O engenheiro declarou que este laser permite abrir uma nova janela para estudar este espectro de frequência.



O instrumento detecta o espectro ou comprimentos de ondas de luz revelando as propriedades químicas da matéria que a luz tocou.



Ele também explica que os instrumentos heteródinos lidam com frequências de luz muito específicas, como infravermelho ou terahertz.

Por sua vez, os componentes contendo hidrogênio, como a água, emitem prótons na faixa de frequência terahertz, de dois a 10 trilhões de ciclos por segundo, entre micro-ondas e infravermelho.



Sendo assim, este instrumento combinaria a fonte de laser local com a luz de entrada, medindo a diferença entre a fonte de laser e o comprimento de onda combinado e fornecendo leituras precisas entre as sublarguras de banda do espectro.



A equipe do dr. Bulcha continua desenvolvendo o laser para que o mesmo esteja pronto para o voo do programa Artemis da Nasa. (com agência Sputnik Brasil)