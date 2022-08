Novas imagens revelam detalhes de fenômenos de Júpiter

As imagens registradas no dia 27 de julho e divulgadas em 22 de agosto pela Nasa mostram os anéis do planeta Júpiter, bem como duas das menores de suas 79 luas, e auroras brilhantes nos polos norte e sul.

Além disso, é possível observar ao fundo galáxias distantes, resultando em uma imagem única dos fenômenos em torno do maior planeta do Sistema Solar.



Por sua vez, a Grande Mancha Vermelha surge na imagem como um grande círculo branco no canto inferior direito, por estar refletindo a luz do Sol.



É possível ver diversos sistemas de tempestade menores, em forma oval pálida, bem como vórtices e faixas coloridas. (com agência Sputnik Brasil)