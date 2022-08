Cientistas israelenses apresentam a 1ª IA para tratar o câncer

Um algoritmo de inteligência artificial para identificar um grupo de "mutações pontuais" que causam câncer no TP53 (um gene envolvido em cerca de metade de todos os tumores cancerígenos) foi desenvolvido pela primeira vez no mundo por um grupo de pesquisadores de uma universidade de Jerusalém.



A equipe de cientistas liderada por Shai Rosenberg desenvolveu um conjunto de regras a serem seguidas nas operações de resolução de problemas que possibilitarão aos médicos fornecer tratamento personalizado para esses portadores de mutações.



Uma mutação pontual ocorre em um genoma quando um único par de bases é adicionado, deletado ou alterado.



Embora a maioria das mutações pontuais seja benigna, elas também podem ter várias consequências funcionais, incluindo alterações na expressão gênica ou alterações nas proteínas codificadas.

O artigo foi publicado na revista Briefings in Bioinformatics, e recebeu o segundo maior número de visualizações na história da revista e sua influência está reverberando em todo o mundo.

Shai Rosenberg explicou que quando certas mudanças ocorrem nas células humanas, é provável que elas se tornem células cancerígenas.

"Cada um de nós carrega um gene chamado TP53, cuja função é proteger as células normais do corpo corrigindo alterações genéticas", comentou. (com agência Sputnik Brasil)