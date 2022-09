Encontrinho Fashion promove edição de aniversário no Uptown Barra

Já são três anos promovendo eventos no Uptown Barra. Para comemorar este sucesso, o Encontrinho Fashion volta ao empreendimento a céu aberto, em sua penúltima edição de 2022, neste primeiro fim de semana de setembro (dias 3 e 4), das 12h às 21h. A entrada para o evento é gratuita (Av. Ayrton Senna, 5.500 – Barra da Tijuca).

Desta vez, mais de 50 marcas participam do evento, oferecendo produtos de segmentos diversos como acessórios, moda adulta e infantil, moda praia, calçados e bolsas, itens de decoração, brinquedos artesanais, entre outros. A animação fica por conta do DJ Léo Frota.

Nesse sábado (3), a cada R$200,00 gastos, o cliente participa do sorteio de um vale-compras de R$400,00, para ser utilizado no domingo (4).

SERVIÇO: Encontrinho Fashion: evento de moda, arte e design com mais de 50 expositores. Dias 3 e 4 de setembro, das 12h às 21h, na área de eventos do Uptown Barra (Avenida Ayrton Senna, 5.500). Entrada franca. Estacionamento no local, valor: 14,00 (período de 12 horas).