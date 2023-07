Crítica - ‘Bem-vindos de novo’, um documentário familiar que vai além do tópico enfocado, com apelo universal

Relações humanas e familiares, imigração, laços de afeto e a passagem do tempo são alguns dos elementos que marcam o documentário ‘Bem-vindos de novo’, longa de estreia de Marcos Yoshi que teve sua première mundial no Tokyo Documentary Film Festival, no Japão, e sua primeira exibição no Brasil na Mostra Aurora, em Tiradentes. O filme já está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Ao mesmo tempo, extremamente pessoal, mas também universal, o documentário acompanha a família do próprio Yoshi, que se reencontra 13 anos após separados, quando os pais, Roberto Shinhti Yoshisaki e Yayoko Yoshisaki, retornam do Japão, onde foram trabalhar. Nesse momento de redescobertas, o filme começa sua narrativa.



“Além disso, tem a questão da imigração, que é um tema central do mundo de hoje. Especificamente, identificava que a separação familiar causada pelo deslocamento, seja forçado ou por questões econômicas, é muito presente na migração de nordestinos para o sudeste”, conta o diretor, que começou o longa em 2015.



Ao longo desses anos, Yoshi filmou sua família, mas também resgatou vídeos da sua infância e adolescência, que faziam parte do acervo doméstico. Yoshi conta que, durante os dois primeiros anos que passou filmando os pais, eles estranharam um pouco o que estava acontecendo, e diziam que ninguém iria querer ver o filme, chegando até a sugerir contratarem atores para fazer o papel deles.

Colocar a própria família em cena foi também um processo de descoberta e aceitação para o próprio cineasta (que mal conhecia os pais), que, em alguns momentos, se perguntava se o filme não acabava explorando o sofrimento familiar. Yoshi também aponta que este é um filme sobre acolhimento e compreensão mútua, sem ignorar, no entanto, dores e traumas do passado.



