'Belas promessas': O mundo podre da política

As maquinações políticas estão sempre na pauta do dia, e são o tema de ‘Belas promessas’ (‘Les promesses’, 2021), de Thomas Kruithof, que traz Isabelle Huppert como protagonista. A atriz, que está prestes a fazer 70 anos, em 16 de março, continua bem, como sempre.

Huppert interpreta Clémence Collombet, ex-médica e prefeita de uma área empobrecida nos arredores de Paris. Sua carreira está perto do fim, logo virão as eleições e ela espera abandonar a política. Ela é honesta e competente, mas sem grandes ambições. Porém, um convite para integrar um ministério pode mudar seus planos e sua visão de mundo. Já Yazid Jabbi (Reda Kateb) é seu chefe de gabinete e começa a bater de frente com ela. No filme, o partido de Clémence (ou sua ideologia política) nunca é revelado, cabendo a nós imaginar. Isso é bom. Porque assim não rolam maniqueísmos baratos.

O diretor do filme, Kruithof, explica que a política é onde tudo acontece, e por isso esse tema o atrai. “Depois das eleições presidenciais de 2017, me interessei pela coragem política e me pareceu que era ao nível local que ainda podíamos acreditar nela’’.

Um detalhe curioso: da primeira à ultima cena, grande parte do ritmo do filme é ditado pelos passos ora firmes, ora hesitantes, da personagem de Huppert, com os ruídos dos saltos de seus sapatos. É como se eles dessem a cadência e o suspense das cenas.

A escolha de Huppert e Kateb para os papéis centrais foi decisiva. Os dois, além e bons atores, têm uma boa química em cena. Nem é preciso conhecer de política local francesa para se envolver na trama (por vezes confusa e difícil de acompanhar). Certas manobras e decisões são iguais em toda a parte. É preciso ser forte para não se deixar corromper no mundo podre da política. Chega uma hora em que não há lado ideológico. É tudo uma coisa só.

Contudo, ainda bem que, em algum lugar, lá no meio da lama, ainda existam pessoas que pensem no bem comum. E promessas se realizem.



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.