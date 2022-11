Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 2022 começa nessa segunda-feira

Começa nessa segunda-feira (14) o Festival de Brasília.

A direção artística desta edição é assinada pela produtora Sara Rocha.

Na Mostra Competitiva Nacional concorrerão seis longas-metragens e 12 curtas. E na Mostra Competitiva Brasília, quatro longas-metragens e oito curtas.

Duas mostras paralelas – Reexistências e Festival dos Festivais – exibirão títulos prestigiados do Cinema Brasileiro.

Diferentemente de edições anteriores, o Festival já inicia sua programação com a Mostra Competitiva Nacional, não destacando um filme como sendo o de abertura.

O encerramento será com sessão especial do filme “Diálogos com Ruth de Souza”, de Juliana Vicente, uma homenagem à consagrada atriz (1921-2019).

Haverá, ainda:

- uma sessão com o documentário “Quando a coisa vira outra”, de Marcio de Andrade, em homenagem ao diretor Vladimir Carvalho, pioneiro do cinema brasiliense.

- um tributo ao cineasta Jorge Bodanzky, com exibição dos filmes “Distopia utopia” e “Amazônia, a nova Minamata?”, ambos dirigidos por ele; e “Compasso de espera”, de Antunes Filho, cuja fotografia é assinada por Bodanzky.

A realização do Festival ocorre em gestão compartilhada entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e a entidade Amigos do Futuro.



Filmes selecionados

Mostra Competitiva Nacional – Longas

"Mato seco em chamas" (DF): direção de Adirley Queirós e Joana Pimenta

"Espumas ao vento" (PE): direção de Taciano Valério

"Rumo" (DF): direção de Bruno Victor e Marcus Azevedo

"Mandado" (RJ): direção de João Paulo Reys e Brenda Melo Moraes

"Canção ao longe" (MG): direção de Clarissa Campolina

"A invenção do outro" (SP/AM): direção de Bruno Jorge



Mostra Competitiva Nacional – Curtas

"Big bang" (MG/RN): direção de Carlos Segundo

"Ave Maria" (RJ): direção de Pê Moreira

"Nossos passos seguirão os seus…" (RJ): direção de Uilton Oliveira

"Anticena" (DF): direção de Tom Motta e Marisa Arraes

"Calunga maior" (PB): direção de Thiago Costa

"Sethico" (PE): direção de Wagner Montenegro

"Escasso" (RJ): direção: Encruza – Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles

"São Marino" (SP): direção de Leide Jacob

"Capuchinhos" (PE): direção de Victor Laet

"Nem o mar tem tanta água" (PB): direção de Mayara Valentim

"Um tempo para mim" (RS): direção de Paola Mallmann de Oliveira

"Lugar de Ladson" (SP): direção de Rogério Borges



Mostra Brasília – Longas

"Capitão Astúcia": direção de Filipe Gontijo

"Profissão livreiro": direção de Pedro Lacerda

"Afeminadas": direção de Wesley Godim

"O pastor e o guerrilheiro": direção de José Eduardo Belmonte



Mostra Brasília – Curtas

"Desamor": direção de Herlon Kremer

"Super-Heróis": direção de Rafael de Andrade

"Plutão não é tão longe daqui": direção de Augusto Borges e Nathalya Brum

"Manual da pós-verdade": direção de Thiago Foresti

"Tá tudo bem": direção de Carolina Monte Rosa

"Virada de jogo": direção de Juliana Corso

"Levante pela Terra": direção de Marcelo Cuhexê

"Reviver": direção de Vinícius Schuenquer



Sessões especiais

"Quando a coisa vira outra" (DF):direção de Marcio de Andrade

"Diálogos com Ruth de Souza" (SP):direção de Juliana Vicente



Mostra Reexistências



"O cangaceiro da moviola" (MG/RJ): direção: de Luís Rocha Melo

"Não é a primeira vez que lutamos pelo nosso amor" (RJ): direção de Luis Carlos de Alencar

"Uýra – A retomada da floresta" (AM): direção de Juliana Curi

"Cordelina" (PB): direção de Jaime Guimarães



Mostra Festival dos Festivais



"A filha do palhaço" (CE):direção de Pedro Diógenes

"Três tigres tristes" (SP):direção de Gustavo Vinagre

"Fogaréu" (GO):direção de Flávia Neves



Homenagem Jorge Bodanzky



"Distopia utopia": direção de Jorge Bodanzky

"Compasso de espera": direção de Antunes Filho

"Amazônia, a nova Minamata?": direção de Jorge Bodanzky