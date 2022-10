Crítica - ‘Noites de Paris’: enquanto o país muda, também a vida de uma mulher passa por grandes transformações

Após exibições no Festival do Rio, ‘Noites em Paris’ (‘Les passagers de la nuit’), novo filme de Mikhaël Hers (“Amanda”), estreia nos cinemas brasileiros nesta semana. O filme teve sua estreia mundial no Festival de Berlim deste ano, e traz Charlotte Gainsbourg (‘Ninfomaníaca’) no papel principal.

O diretor Hers conta que, depois de fazer ‘Amanda’, queria um longa sobre os anos de 1980, o período de sua infância. “Dizem que você é um produto tanto de sua infância, como de seu país, e eu queria mergulhar naquele período da minha vida, revisitar imagens e sons. Aquelas sensações e cores que me compõem”.



O filme se passa em 1981, ano em que François Mitterand foi eleito. Nessa mesma época, Elizabeth (Charlotte Gainsbourg, ótima) se separa do marido, e terá de sustentar sozinha seus dois filhos adolescentes. Trabalhando num programa de rádio noturno, ela conhecerá pessoas diferentes de seu meio de convívio, e também reencontrará o amor na forma madura.



O filme, predominantemente noturno, se passa ao longo de vários anos da década de 1980. Ele começa na noite das eleições de 1981, as comemorações se espalham pelas ruas e há um ar de esperança e mudança em Paris. Mas para Elisabeth, seu casamento está chegando ao fim, e agora ela terá que sustentar a si mesma e seus dois filhos adolescentes. Ela consegue trabalho na Radio France, que a leva a conhecer uma adolescente problemática chamada Talulah (Noée Abita), a quem ela convida para sua casa. Com eles, Talulah experimenta o calor de uma família, pela primeira vez. Embora ela desapareça de repente, seu espírito livre tem uma influência duradoura. Elisabeth e seus filhos ganham confiança e começam a correr riscos em suas vidas.



_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.