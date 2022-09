'Los reyes del mundo', de Laura Mora, leva a Concha de Ouro em San Sebastian

O Festival Internacional de San Sebastián entregou nesse sábado (24) os prêmios de sua 70ª edição.

Sediado na cidade basca do mesmo nome, no norte da Espanha, o SSIFF é considerado o festival de cinema em língua espanhola mais importante do mundo, e a ponte entre as indústrias cinematográficas europeia e latino-americana.

“Marlowe”, suspense de Neil Jordan, encerrou a comemorativa edição do evento. Ambientado na década de 1930, o filme segue um detetive, protagonizado por Lian Neeson, que é contratado para encontrar o ex-amante de uma herdeira.

A premiação foi realizada com a presença do júri oficial presidido pelo produtor argentino Matías Mosteirín e formado pela diretora de elenco Antoinette Boulat (França), a roteirista Tea Lindeburg (Dinamarca), a jornalista e escritora Rosa Montero (Espanha), o artista visual Lemohang Jeremiah Mosese e o diretor e roteirista Hlynur Pálmason (Islândia).

Na competição oficial, a principal do festival, os premiados foram:

“Los reyes del mundo”, de Laura Mora, com a Concha de Ouro (melhor filme): "Agradeço a San Sebastian e a uma equipe maravilhosa que tornou isso possível. Espero que esse filme consiga gerar diálogos que girem em torno de construir um mundo mais justo. Os meninos do meu filme nos dizem que é necessário um pouco de desobediência em um mundo tão difícil e nos lembram sempre de celebrar a vida, apesar de tudo.", disse a diretora visivelmente emocionada.

Marian Mathias ganhou o Prêmio Especial do Júri com “Runner”.

A Concha de Prata para melhor direção foi para Genki Kawamura, por “A hundred flowers”: "Em primeiro lugar, agradeço a toda equipe de San Sebastian e aos jurados por celebrarem meu filme. Gostaria de agradecer a todos que participaram do meu projeto, principalmente a meus atores”, disse Kawamura.

A Concha de Prata de melhor protagonista foi dividida entre Carla Quílez, por “La maternal” de Pilar Palomero e Paul Kircher, por “Winter boy”, de Christophe Honoré.

A Concha de Prata para melhor coadjuvante foi conquistada por Renata Lerman, por “El suplente” de Diego Lerman: “Quero agradecer ao diretor e toda equipe do filme”, disse a atriz.

O Prêmio do Júri para melhor fotografia foi para Manuel Abramovich, por “Pornomelancolía”. Abramovich, que é também diretor do filme, dedicou o prêmio a todos os trabalhos artísticos que se preocupam em contestar normas. O filme é uma coprodução Argentina/França/Brasil/México.

O Prêmio do Júri de melhor roteiro ficou com Wang Chao, por “A woman”, também dirigido por Chao.

O Brasil não esteve na competição oficial, mas marcou presença com o “Carvão”, de Carolina Markowicz, na Mostra Horizontes, cujo filme vencedor foi “Tengo Sueños Eléctricos”, de Valentina Maurel.