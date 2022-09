Festival de San Sebastian começa nesta sexta-feira

O Festival Internacional de Cinema de San Sebastian começa nesta sexta (16). O filme de abertura, fora de competição, será “Prison 77”, de Alberto Rodríguez, sobre um jovem que está aguardando julgamento e se junta a um grupo de presos exigindo direitos e anistia. É um conto de amizade, solidariedade e liberdade inspirado numa história real.

“Marlowe”, de Neil Jordan, ambientado na década de 1930, será o filme de encerramento.

O júri da seleção oficial será presidido pelo produtor argentino Matías Mosteirín e tem como participantes a diretora de elenco Antoinett Boulat (França), a roteirista Tea Lindeburg (Dinamarca), o produtor Matias Mosteirín (Argentina), a jornalista e escritora Rosa Montero (Espanha), o artista visual Lemohand Jeremiah Mosese e o diretor e roteirista Hlynur Pálmason (Islândia).

A atriz Glenn Close, que tinha sido inicialmente convidada para presidir o júri, precisou cancelar sua participação devido a uma “emergência familiar”, de acordo com comunicado do evento.

Na disputa pela Concha de Ouro, principal prêmio do evento, estão diretores de peso como o austríaco Ulrich Seidl (“Esparta”), o francês Christophe Honoré (“Winter boy”), o coreano Hong Sang-soo (“Walk up”) e o português Marco Martins com “Great Yarmouth-provisional figures”, um filme sobre a imigração.

Entre os latinos, a Argentina marca presença com dois diretores: Manuel Abramovic, com “Pornomelancholia”, e Diego Lerman, com “O substituto”. O cineasta chileno Sebastián Lelio apresentará “The wonder”, baseado no romance homônimo de Emma Donoghue. E a colombiana Laura Mora comparece com “Los reyes del mundo”, um conto estrelado por cinco crianças de rua de Medellín.

Entre os mais aguardados títulos espanhóis que competirão na mostra oficial estão “La maternal”, de Pilar Palomero, “O rito da primavera”, de Fernando Franco, e “Girasoles silvestres”, de Jaime Rosales, coprodução com a França.

O Brasil foi selecionado para a Mostra Horizontes Latinos, com “Carvão”, da paulista Carolina Markowicz. O filme, que estará também no Festival do Rio (6 a 16/10), aborda a peculiaridade do ambiente rural numa cidade do interior do país.



Filmes da competição oficial

“Pornomelancholia”, de Manuel Abramovich (Argentina / França / Brasil / México)

“O rito da primavera”, de Fernando Franco (Espanha)

“Suro”, de Mikel Gurrea (Espanha)

“Walk up”, de Hong Sang-so (Coreia do Sul)

“Winter boy”, de Christophe Honoré (França)

“A hundred flowers”, de Genki Kawamura (Japão)

“A maravilha”, de Sebastián Lelio (Reino Unido / Irlanda)

“O substituto”, de Diego Lerman (Argentina / Espanha / Itália / México / França)

“Grande Yarmouth” – figuras provisórias, de Marco Martins (Portugal / França / Reino Unido

“Runner”, de Marian Mathias (Estados Unidos)

“Los reyes del mundo”, de Laura Mora (Colômbia / Luxemburgo / França / México / Noruega)

“La maternal”, de Pilar Palomero (Espanha)

“Para sempre”, de Frelle Petersen (Dinamarca)

“Girasoles silvestres”, de Jaime Rosales (Espanha / França)

“Esparta”, de Ulrich Seidl (Áustria / França / Alemanha)

“Il boemo”, de Petr Václa (República Tcheco / Itália / Eslováquia)