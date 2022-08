Diretores consagrados integram a programação do Festival de Cinema Veneza que começa nessa quarta-feira

Um dos principais eventos cinematográficos do mundo realizará sua 79ª edição presencialmente de 31 de agosto a 10 de setembro. O Festival de Veneza apresentará mostra abrangente com filmes de 19 países concorrendo aos prêmios, além de 10 títulos fora de competição.

Alberto Barbera, diretor do festival, indicou a atriz Juliane Moore para presidir o Júri Internacional que será composto por seis nomes: o diretor, roteirista e produtor argentino Mariano Cohn; o diretor e roteirista italiano Leonardo Di Costanzo; a diretora francesa e vencedora do Leão de Ouro Audrey Diwan; a atriz iraniana Leila Hatami; o escritor Kazuo Ishiguro; e o diretor e roteirista espanhol Rodrigo Sorogoyen.

“White noise”, de Noah Baumbach, será o título de abertura. O filme, misto de comédia e terror, é a adaptação do romance de Don DeLillo sobre Jack Gladney (Adam Driver), casado com Babbette (Greta Gerwig) e pai de quatro filhos. Sua vida tranquila e confortável em uma cidade suburbana muda quando acontece um acidente tóxico de proporções assustadoras e desconhecidas.

“Baumbach fez um trabalho original, ambicioso e convincente. O resultado é um filme que examina nossas obsessões, dúvidas e medos com referências muito claras à realidade contemporânea”, disse Barbera.

“É uma honra incrível que “White noise” seja o filme de abertura. Este é lugar que ama tanto o cinema e é uma emoção e um privilégio participar dos filmes e cineastas que estrearam aqui”, declarou Baumbach.

Filmes de diretores celebrados são destaques na competição oficial. Além de “White noise”, “The whale”, de Darren Aronofsky (EUA), “Saint Omer”, de Alice Diop (França), “Bardo, false chronicle of a handful of truths”, de Alejandro G. Iñarritu (México), “The banshees of inisherin”, de Martin McDonagh (Irlanda / Reino Unido / EUA); “Athena”, de Romain Gavras (França), que é filho do celebrado cineasta Costa-Gavras; e “No bears”, de Jafar Panahi (Irã), que apresentará um drama sobre duas histórias de amor paralelas em que os parceiros ficam frustrados por obstáculos ocultos e inevitáveis.

Fora de competição, são aguardados com expectativa “When the waves are gone”, de Lav Diaz, “Call of God”, de Kim Ki-duk e “Master gardener, de Paul Scharader”.

Na mostra Horizontes, dedicada a novas expressões estéticas do cinema, um dos destaques é “A noiva”, de Sérgio Tréfaut, ficção inspirada em histórias reais sobre adolescentes que se juntaram a combatentes pelo autoproclamado Estado Islâmico.

Dois consagrados diretores, Lars Von Trier e Nicolas Winding Refn, estarão nas séries episódicas dos projetos: “The kingdom exodus” e “Copenhagen cowboy”.

Catherine Deneuve será homenageada com o Leão de Ouro Honorário. O tributo foi aprovado após proposta de Barbera, com muitos elogios para a atriz francesa. “Ela estrelou um número impressionante de filmes e colecionou prêmios nos maiores festivais do mundo, aos quais se deve acrescentar uma indicação ao Oscar de melhor atriz por “Indochina”, em 1993, privilégio raro para uma artista não americana”, declarou.

Catherine, por sua vez, manifestou sua alegria ao ser indicada para receber o prêmio.

“É uma honra ter sido escolhida para essa homenagem por um festival que me acompanhou por tantos anos e que eu amo tanto”, devolveu a atriz.

PRINCIPAIS FILMES

– Em competição

“White noise”, de Noah Baumbach (EUA) – filme de abertura

“Il signore delle formiche”, de Gianni Amelio (Itália)

“The whale”, de Darren Aronofsky (EUA)

“L’ Immensità”, de Emanuele Crialese (Itália / França)

“Saint Omer”, de Alice Diop (França)

“Blonde”, de Andrew Dominik (EUA)

“Tár, de todd field” (EUA)

“Love life”, de Kôji Fukada (Japão / França)

“Bardo, false chronicle of a handful of truths”, de Alejandro G. Iñárritu (México)

“Athena”, de Romain Gavras (França)

“Bones and all”, de Luca Guadagnino (EUA/Itália)

“The eternal daughter”, de Joanne Hogg (Reino Unido / EUA)

“Beyond the wall”, de Vahid Jalilvand (Iran)

“The banshees of inisherin”, de Martin McDonagh (Irlanda / Reino Unido / EUA)

“Argentina”, 1985, de Sangiato Mitre (Argentina / EUA)

“Chiara”, de Susanna Nicchiarelli (Itália / Bélgica)

“Monica”, de Andrea Pallaoro (EUA / Itália)

“No bears”, de Jafar Panahi (Iran)

“All the beauty and the bloodshed”, de Laura Poitras (EUA)

“A couple”, de Frederick Wiseman (França / EUA )

“The son”, de Florian Zeller (Reino Unido)

“Our ties”, de Roschdy Zem (França)

“Other people’s children”, de Rebecca Zlotowski (França)

Longas fora de competição

“The hanging sun”, de Francesco Carrozzini

“When the waves are gone”, de Lav Diaz

“Leaving”, de Oliver Hermanus

“Dead for a dollar”, de Walter Hill

“Call of God”, de Kim Ki-duk

“Dreamin’ Wild”, de Bill Pohlad

“Master gardener”, de Paul Schrader

“Siccitá”, de Paolo Virzì

“Pearl”, de Ti West

“Don’t worry darling”, de Olivia Wilde



– Mostra Horizontes

“Princesa”, de Roberto De Paolis

“Vítima”, de Michal Blasko

“Em los márgenes”, de Juan Diego Botto

“Trenque lauquen”, de Laura Citarella

“Vera”, de Tizza Covi e Rainer Frimmel

“Innocente”, de Guy Davidi

“Blanquita”, de Fernando Guzzoni

“Pour la France”, de Rachid Hami

“A man”, de Kei Ishakawa

“Bread e salt”, de Damian Kocur

“Luxembourg, Luxemburgo”, de Antonio Lukich

“Ti mangio il cuore”, de Pippo Mezzapesa

“Ao norte – autobiografia”, de Mihai Mincan, de Makbul Mubarak

“La syndicaliste”, de Jean-Paul Salomé

“Segunda Guerra Mundial”, de Houman Seyedi

“O homem mais feliz do mundo”, de Teona Strigar Mitevska

“A noiva”, de Sérgio Tréfaut