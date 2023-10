Fotojornalista Evandro Teixeira participa de conversa no CCBB RJ

No dia 5 de outubro, às 18h, Evandro Teixeira, um dos principais nomes do fotojornalismo brasileiro, participará de uma conversa, gratuita e aberta ao público, com o curador Sergio Burgi e o ensaísta Alejandro Chacoff, no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro.

A conversa será em torno da impactante série de imagens realizadas por Evandro Teixeira no Chile,em 1973, poucos dias após o golpe militar de 11 de setembro. Evandro viajou para Santiago, enviado pelo JORNAL DO BRASIL, e revela, através de suas fotos, uma cidade sitiada, ocupada pelas forças militares. Neste período, também registrou o falecimento do grande poeta chileno Pablo Neruda, sendo o único fotógrafo do mundo a fotografá-lo logo após a sua morte, ainda na clínica onde faleceu, perpassando pelo velório em sua residência depredada e o enterro com grande participação popular, documentando a primeira grande manifestação contra o regime do general Augusto Pinochet.

O salão de exposição Foto: divulgação

A exposição no CCBB RJ apresenta cerca de 160 fotografias de Evandro Teixeira (1935), baiano radicado no Rio de Janeiro, que fez toda a sua carreira na imprensa carioca, onde atuou por quase seis décadas, sendo 47 anos no JORNAL DO BRASIL. Com curadoria de Sergio Burgi, coordenador de fotografia do Instituto Moreira Salles, a mostra chega ao Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro depois de ter sido apresentada com enorme sucesso no IMS Paulista, e integra a parceria firmada entre as duas instituições em 2022. A sede do IMS no Rio de Janeiro está fechada para reformas. A realização na cidade tem patrocínio do Banco do Brasil.

A mostra reúne importantes fotografias em preto e branco, com destaque para a cobertura internacional do golpe militar no Chile em 1973. No país andino, produziu imagens impactantes do Palácio De La Moneda bombardeado pelos militares, dos prisioneiros políticos no Estádio Nacional em Santiago e do enterro do poeta Pablo Neruda.

Além dos registros feitos no Chile, a mostra traz imagens produzidas por Evandro durante a ditadura civil-militar brasileira, em um diálogo entre os contextos históricos dos dois países. Em monitores dispostos pelo espaço expositivo, também são apresentados trechos de filmes que documentam o período, como “Setembro chileno”, de Bruno Moet, e “Brasil, relato de uma tortura”, de Haskell Wexler e Saul Landau. A mostra apresenta, ainda, livros, fac-símiles e outros objetos, como máquinas fotográficas e crachás de imprensa.

Serviço: Conversa Evandro Teixeira, Chile, 1973 / Dia 5 de outubro de 2023, às 18h / Local: Auditório 3º andar / Capacidade: 107 lugares / Evento gratuito / Retirada de ingressos: 1 hora antes do início do evento, nas bilheterias física e virtual do CCBB RJ / Exposição: até 13 de novembro de 2023 / Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro / Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro - Rio de Janeiro / Informações: (21) 3808.2020 | ccbbrio@bb.com.br / Funcionamento: De quarta a segunda, das 9h às 20h. Fechado às terças-feiras. / Classificação indicativa: 14 anos.