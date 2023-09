Cristina Fürst lança 'Êxtase'

No mês de outubro, a escritora Cristina Fürst fará duas sessões de autógrafos para celebrar o lançamento de “Êxtase”, uma coletânea de crônicas, contos e aforismos que segue a mesma linha de seu livro de estreia no mercado editorial, "A Onipotência Festiva do Nada". A primeira será no dia 4, na Blooks, em Botafogo, no Rio de Janeiro. No dia 20, a autora estará na Blooks de Icaraí, Niterói, cidade em que nasceu.

A autora explica que o título do livro surgiu do termo "Ananda", expressão usada em suas meditações. No entanto, o fato de ser de difícil compreensão a levou a buscar os significados. Assim, chegou à "Êxtase". Cristina destaca a parte intitulada "Casmurrices", cujos textos foram inspirados na obra "Dom Casmurro", de Machado de Assis. A autora tem uma conexão especial com a obra de Machado de Assis, desde os 17 anos, quando defendeu a personagem Capitu em um júri simulado, experiência que marcou sua vida e despertou seu interesse pela obra.

Para Cristina Fürst, lançar mais um livro reforça sua escolha pela literatura, que é seu propósito de vida.

“Depois que escrevo um texto fico leve, dou risada, me divirto. Amo escrever. Não saberia viver sem isso. Tudo muda. Viro outra pessoa.”

A autora, que desejou ler e escrever com apenas três anos de idade, tem também como desejo transmitir o amor pelas palavras para seus leitores. Com “Êxtase”, pretende deixar a mensagem de que, segundo ela, a vida deve sempre ser celebrada e de que não existe impossível.

“A vida é arte. Não controlamos nada e a vida é surpreendente”.



Serviço: Rio de Janeiro: dia 4 de outubro / Hora: 19h / Local: Blooks de Botafogo, no Espaço Itaú de Cinema / Endereço: Praia de Botafogo, 316, Botafogo. / Niterói: dia 20 de outubro / Hora: 19h / Local: Blooks / Endereço: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí.