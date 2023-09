Mostra no Sesc Tijuca terá aula magna do poeta Nei Lopes

A programação da Mostra Sesc Sonora Brasil 2023 destaca, este ano, as sonoridades africanas e diaspóricas, tradicionais e contemporâneas. Realizado de 26 de setembro a 1 de outubro no Sesc Tijuca, no Rio de Janeiro, o evento oferece um panorama da circulação do projeto Sonora Brasil, que trabalha no biênio 2022/2023 o tema Culturas Bantu: afro-sonoridades tradicionais e contemporâneas, destacando a contribuição dos povos de línguas bantu para a música brasileira. Grupos de diferentes regiões do país e do exterior se apresentarão na Mostra, que também contará com oficinas, feira cultural e gastronômica, programação infantil e o Seminário Sonoros Saberes, com palestras e rodas de conversa sobre o tema.



Criado há 25 anos, o Sonora Brasil é um projeto temático, que tem como objetivo a preservação e difusão do patrimônio cultural brasileiro. Por meio de apresentações musicais diferenciadas e contextualizadas, proporciona novas formas de fruição de expressões sonoras e musicais, aproximando os públicos das pluralidades que constituem identidades e diferenças étnico-culturais no Brasil.

“O Sonora Brasil faz parte de uma ampla proposta de desenvolvimento cultural promovida pelo Sesc, que valoriza as territorialidades, a diversidade e as memórias por meio da expressão de seus autores e intérpretes. Nesses 25 anos de atuação, foram mais de 6,5 mil apresentações em 210 cidades brasileiras, com a produção de 24 catálogos temáticos e 16 documentários. A Mostra Sesc Sonora Brasil traz um recorte dessa ampla programação e proporcionará importantes momentos de reflexão sobre as contribuições dos povos de matriz linguística bantu”, disse a Diretores de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc, Janaína Cunha.

Um dos destaques da mostra é o espetáculo internacional Amawethu, pautado nas epistemologias bantu, em um diálogo entre a música tradicional e a dança africana contemporânea. Amawethu é apresentado pela Luthando Arts Academy, referência em projetos de educação por meio das artes e reconhecida mundialmente por suas apresentações que celebram a vibrante herança cultural da África do Sul.

Outro ponto alto na programação é a aula magna do Seminário Sonoros Saberes, com Nei Lopes, um dos maiores intelectuais negros do Brasil e grande estudioso das culturas africanas no país. Compõem ainda a programação shows de grupos de diversos estados, como Malungo IXI, da Bahia; Batuques do Rio, com Lazir Sinval e Marquinhos de Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro; Myriam Mwewa, François Muleka e Marissol Mwaba, de Santa Catarina e República Democrática do Congo, entre outras atrações.

SERVIÇO: Mostra Sonora Brasil – Culturas Bantu: Afro-sonoridades tradicionais e contemporâneas / Data: 26 de setembro a 1 de outubro de 2023 (terça a domingo) / Ingressos: entrada gratuita, com distribuição de ingressos no dia, por ordem de chegada. / Classificação indicativa: Livre

Confira a programação completa aqui.