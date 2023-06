Baseado na obra de Chico Buarque, o espetáculo ‘Chico, canto e corpo’ faz duas apresentações no Rio

“Chico, Canto e Corpo”, de 2022, é um espetáculo da Cia Dança 3 inspirado na obra de Chico Buarque de Holanda. Baseado numa pesquisa musical do repertório do escritor, cantor e compositor, a bailarina e coreógrafa Andrea Raw criou uma textualidade coreográfica permeada pelo piano da cantora e pianista Clarice Prieto, também diretora musical do trabalho, e pela voz da jovem cantora Julie Wein. As cenas são costuradas por um diálogo entre canto e corpo, voz e presença, em meio a paisagens visuais.

As coreografias - solos, duos e trios em sua maioria - exploram alguns temas marcantes do vasto repertório de Chico Buarque, como: “Eu te amo”, “Beatriz”, “Valsa Brasileira” e “O que será”, que transpõem relações, sentimentos e questionamentos sociais e políticos. Há também passagens de alguns trechos da literatura de Chico, autor de romances como “Budapeste”, “Estorvo” e “Essa Gente”, narrados pelo ator e dublador Igor Ribeiro.

Realizado pela Companhia Dança 3, de Andrea Raw, fundada em 2012, “Chico, Canto e Corpo” estava em fase de finalização e com estreia marcada para março de 2020, quando a quarentena por causa da covid-19 foi decretada. A estreia não aconteceu e os trabalhos foram suspensos. O Prêmio Funarj de Dança 2022 foi a possibilidade de finalização e estreia do espetáculo, que ocorreu em dezembro de 2022 no Teatro João Caetano e no Teatro Armando Gonzaga, ambos no Rio de Janeiro.

Ficha Técnica

CHICO, CANTO E CORPO

Cia Dança 3/Andrea Raw

Direção Geral e Coreografia - Andrea Raw

Direção Musical e Piano - Clarice Prieto

Voz - Julie Wein

Narração - Igo Ribeiro

Iluminação - Gil Santos

Figurinos - João Corrêa

Bailarinos - Andrea Raw, Giovanna Oliveira, Isadora Almeida, Julita Machado, Jorge Tavares, Síria Cordeiro e Wallace Ramires

Técnicos de som - Klauber Fabre e Marcos Cavalcante

Operador de Luz - Cristiano Ferreira

Fotografias - Fernando Ferreira

Cineasta - Orlando Xavier

Estúdios - Musimundi e Dublemix

Realização - Arteducação

Apoio - Ballet House

Duração – 50 minutos

Companhia Dança 3

Criada em 2012 no Rio de Janeiro pela bailarina, professora, coreógrafa e produtora Andrea Raw, a Cia Dança 3 usa as técnicas de dança moderna para a preparação física de seus bailarinos, além do Balé Clássico, Pilates e musculação. Andrea Raw tem formação na Martha Graham School de NY e, com 40 anos de prática em dança em múltiplas linguagens, acredita em uma formação diversificada e abrangente a respeito da estrutura corporal à luz da consciência corporal e de práticas da educação somática, como um caminho necessário para a consolidação de bailarinos resistentes e expressivos, muitos deles já em sua maturidade corporal, onde tais conhecimentos se tornam indispensáveis.

Ao longo dos anos, os integrantes da companhia tiveram um estudo extenso de diversas técnicas de dança moderna, como Horton, Graham e Limón, sempre em contato com os professores internacionais trazidos para o Congresso Brasileiro e o Panamericano de Dança Moderna produzido anualmente por Andrea, bem como por diversos cursos realizados. Os trabalhos coreográficos sempre foram apresentados nas mostras realizadas durante os eventos, além de participações em festivais, eventos pela cidade do Rio de Janeiro e por outras capitais do país, como Goiânia, São Paulo e Salvador.

Em 2018, a Cia Dança 3 teve uma temporada completa do trabalho "Terra Além Mar", obtendo uma indicação de melhor bailarina para Andrea Raw, no I Prêmio de Dança Cesgranrio. O segundo espetáculo completo da companhia, "Chico, Canto e Corpo", estava em processo de finalização em 2020 quando foi interrompido pela pandemia da covid-19. Algumas coreografias que haviam sido elaboradas para o I Congresso Panamericano de Dança Moderna foram apresentadas na Mostra Plataforma Dança Intercâmbio 2021, de forma gratuita e on-line.

Andrea Raw

Bailarina, Professora, Coreógrafa, Pesquisadora e Produtora em Dança, iniciou seus estudos no Rio de Janeiro em 1983. Atuou em diversas companhias e grupos de Dança e graduou-se no Bacharelado em Artes Cênicas pela UNIRIO e em Docência dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior pela UCAM. Começou a lecionar em 1992, destacando-se no ensino da Dança Moderna no Ballet Stagium, em São Paulo, Petite Danse, Escola Marta Bastos e Centro de Movimento Deborah Colker, no Rio e no MMS em Budapeste, na Hungria. Formada pela Martha Graham School em NY/EUA em 2009, foi idealizadora e produtora do I e II Workshops de Técnica e Repertório de Martha Graham no Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro em 2009 e 2010. Fundadora, Diretora Artística e Coreógrafa da Companhia Dança 3, desde 2012, sediada no Rio de Janeiro.