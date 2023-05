Sinatra and Friends estreia no Rio dia 12

Considerada pela crítica especializada a maior e mais consagrada homenagem a Frank Sinatra, estando em cartaz em Las Vegas e Londres há cerca de 20 anos, finalmente chega ao Brasil "Sinatra and Friends, The Definitive Rat Pack", para três apresentações, passando por São Paulo, Rio de Janeiro & Belo Horizonte como parte do Top Cat Concert Series 2023, série de shows internacionais promovida pela Top Cat Produções Artísticas.

O musical, originalmente interpretado por Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis JR., em uma montagem excepcional, é reeditado pelos ingleses Mark Adams, Richard Shelton e George Daniel Long. Muito glamour, muita música, muita história!

O espetáculo "Sinatra & Friends" não emociona apenas a crítica especializada. A emoção se estende ao grande público, que lota diariamente os teatros e casas de shows de todo o mundo. O público chora, sorri, dança, relembrando os sucessos, entendendo toda a magia do “Golden Years “ da música norte americana dos anos 50.

Montado inicialmente para ficar como atração fixa em Las Vegas para celebrar os 100 anos de Frank Sinatra, "The Definitive Rat Pack" ganhou um corpo maior que o esperado, pois os interpretes, com suas impecáveis interpretações, possibilitaram que o público se transportasse para os luxuosos e iluminados cassinos de Vegas dos anos 50 e 60, ao som de grandes hits.

No show "A Tribute To Sinatra & Friends", os artistas piscam para o público com humor político incorreto, inconfundível banda, cheia de swing, belas mulheres e o obrigatório copo de uísque em suas mãos na era glamourosa dos anos 50/60, na Strip, em Las Vegas. O show traz músicas inesquecíveis, como My Way, Mr. Bojangles, New York, New York , That's Amore, Fly me to the Moon, Volare, King of the Road, What Kind of Fool, Hey There, Where or When, e muitos outros sucessos igualmente conhecidos.

Frank Sinatra dispensa apresentações. A lenda chegaria aos 100 anos em 12 de dezembro de 2015. Para celebrar este marco, o musical Sinatra and Friends foi montado para prestar homenagem ao homem, sua música e sua trajetória em uma série de apresentações e concertos ao vivo em Las Vegas, trazendo toda a magia de uma banda, dançarinos e intérpretes, estrelados pelo grupo The Definitive Rat Pack, que traz Hannah Lindsey como Nancy Sinatra, Richard Shelton como Frank Sinatra, Mark Adams como Dean Martin e George Daniel Long como Sammy Davis Jr. Entre outros convidados especiais.

Há muitos sucessos clássicos para caber em uma única apresentação, mas esta versão do show The Definitive Rat Pack no Brasil trará todo glamour da noite norte americana, apresentado todas as inesquecíveis canções que são sinônimo de Frank Sinatra, bem como muitos outros temas favoritos memoráveis nas vozes de Sammy Davis e Dean Martin.

O Rat Pack foi um grupo informal de amigos artistas que se encontravam despretensiosamente nas noites de Vegas com o intuito de apenas se divertir e divertir a plateia. O sucesso foi tão grande, que rapidamente levantou o apetite dos produtores cinematográficos de Hollywood que perceberam que além do sucesso individual dos artistas, que já atuavam em filmes, entenderam que poderiam abocanhar uma outra fatia de mercado , realizando filmes juntando diversos intérpretes em uma mesma sessão de cinema, fazendo o público delirar.

11 de MAIO/ESPACO UNIMED

12 de MAIO/VIVO RIO

13 de MAIO/TEATRO MINAS CENTRO