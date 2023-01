Festival do Futuro tem homenagens a Pelé, Elza Soares e Gal Costa

Evento que reuniu mais de 60 artistas para celebrar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Festival do Futuro teve momentos de emoção, com homenagens a Pelé, Elza Soares, e Gal Costa. Alguns imprevistos e o atraso na chegada de Lula não desanimaram o público, que não deixou a Esplanada dos Ministérios e interagiu com os cantores.

Morta em janeiro do ano passado, a cantora Elza Soares, que teve seu nome em um dos palcos do festival, também foi lembrada. Por duas vezes, os artistas cantaram a música "A carne". Sucesso de Elza, a canção foi lançada em 2002 e traz críticas ao racismo e à escravidão, com o refrão "a carne mais barata do mercado é a carne negra".

A homenagem a Pelé, morto na última quinta-feira (29) em decorrência de um câncer de cólon, começou por volta das 21h10, quando os telões começaram a exibir um vídeo com jogadas do Rei, inclusive o milésimo gol, acompanhado da mensagem “eterno Pelé”. Às 21h13, foi realizada uma salva de palmas ao jogador - inicialmente prevista para durar um minuto, levou quase o dobro do tempo.

Dez minutos antes, ocorreu uma homenagem a Gal Costa, que morreu no início de novembro. Um coro puxado pela cantora Thalma de Freitas e acompanhado por outros artistas do show Outra Vez Cantar cantou a música "Divino maravilhoso". Sucesso de Gal, a canção tem como refrão um pedido para aproveitar a vida: “É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte.”

Com direção musical de Danial Ganjaman, o show Outra Vez Cantar começou por volta das 19h40 e teve a participação de Alessandra Leão, Chico César, Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Francisco El Hombre e Luê, Johnny Hooker, Lirinha, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz e Thalma de Freitas.

Por volta das 20h55, um imprevisto quase comprometeu o fim da apresentação. Uma pane provocou o corte de som por cerca de dez minutos. Nesse tempo, o público não se desanimou e cantou o restante da música que estava sendo executada. Enquanto o problema era resolvido, a banda interagia com o público, que acompanhou os pedidos dos músicos.

O show Amanhã Vai Ser Outro Dia, com direção musical de Itamar Assiere, começou com cerca de 20 minutos de atraso, e reúniu Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho daWellton Máximo Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Rogéria Holtz, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan e Delacruz. (com Wellton Máximo/Agência Brasil)