Kristen Stewart será presidente do Júri Internacional da 73ª edição do Festival de Berlim

A atriz, roteirista e diretora americana Kristen Stewart presidirá o Júri da edição 2023 da Berlinale.

“Estamos empolgados com Kristen assumindo essa importante função. Ela é uma das atrizes mais talentosas e multifacetadas de sua geração. De Bella Swan à Princesa de Gales, ela deu vida a personagens eternos. Jovem, brilhante e com um trabalho impressionante, Kristen é a ponte perfeita entre os Estados Unidos e a Europa”, disseram os diretores do festival, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.

Kristen é considerada um dos maiores talentos de Hollywood. Em 1999, aos nove anos, ela comemorou sua estreia nas telas. Apenas três anos depois estrelou, ao lado de Jodie Foster, “O quarto do pânico”, de David Fincher, e alcançou maior reconhecimento público. Sua descoberta internacional veio com a saga Crepúsculo na produção independente “Welcome to the Rileys”, dirigido por Jake Scott. Nesse mesmo ano, recebeu o Prêmio Orange Rising Star de melhor revelação no Bafta.

Em 2014, atuou ao lado de Juliette Binoche em “Clouds of Sils Maria”, dirigido pelo francês Olivier Assayas, e se tornou a primeira americana a receber o prêmio de cinema francês César, por sua atuação no filme.

Kristen estreou na direção em 2017 com o curta-metragem “Come Swim”, em 2018 integrou o Júri Internacional do Festival de Cinema de Cannes, e em 2019 teve uma atuação fascinante na cinebiografia “Seberg”, de Benedict Andrews.

Mais recentemente, encantou o público como a princesa Diana no drama “Spencer”, de Pablo Larrain.

Atualmente está trabalhando em seu longa-metragem de estreia, uma adaptação cinematográfica do best-seller “The Chronology of Water”, de Lidia Yuknavitch.