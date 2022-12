Exposição ‘Poderes do Museu’ tem histórias e trabalhos de crianças dos morros do Chapadão e da Pedreira

O Museu de Ciências da Terra é sede da exposição que apresenta à sociedade o impacto gerado pela visita do programa ‘Museu em Movimento’ à comunidades carentes. A mostra será inaugurada nesta quarta-feira (7), e segue até janeiro de 2023.

Relatos que mostram o poder dos museus em transformar a realidade das crianças que vivem em comunidades carentes. Esse é o foco da exposição ‘Poderes do Museu’. O Museu de Ciências da Terra, do Serviço Geológico do Brasil (MCTer/SGB-CPRM), fica no Rio de Janeiro.



Ao longo deste ano, o MCTer, por meio do programa ‘Museu em Movimento’, realizou diversas visitas a escolas localizadas em regiões de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A iniciativa foi baseada em acordo firmado entre a instituição e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a fim de levar parte do acervo do Museu à crianças da educação infantil, para que tivessem a oportunidade de ter um contato mais próximo com temas relacionados às Ciências da Terra.

Como resultado da atividade, no dia 18 de novembro, representantes e professores de 12 escolas do Morro do Chapadão e do Morro da Pedreira ( Complexo do Alemão- RJ ) se reuniram com representantes do MCTer e do Serviço Geológico do Brasil para relatar o impacto que o programa gerou em cada uma das unidades visitadas. Estas experiências deram origem à exposição, que traz ao público os trabalhos desenvolvidos por escolas de ambas comunidades.



Pessoas que se interessam por histórias que traduzem como a disseminação da informação pode transformar a sociedade e trazer de volta o sentimento de pertencimento de quem não têm acesso à cultura, terão a oportunidade de conhecer 40 trabalhos desenvolvidos por crianças de até seis anos de idade, que ousaram quebrar as barreiras sociais e ampliaram os horizontes do conhecimento.



Serviço: O que: Exposição ‘O Poder dos Museu’ / Quando: de 7 de dezembro a janeiro de 2023 / Horários: de quarta a sexta-feira, de 10h às 16h / Para quem: Todos os públicos / Local: Museu de Ciência da Terra (MCTer SGB-CPRM) Av. Pasteur, 404, 2° andar -- Urca -- Rio de Janeiro/RJ.