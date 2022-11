Biblioteca Parque Digital comemora Dia do Cordelista

Cordéis brasileiros podem ser acessados virtualmente, de forma gratuita, no site da Biblioteca Parque Digital. E tudo para comemorar o Dia do Cordelista, 19/11. Obras de autores importantes como José Guilherme Teles e Josué Limeira, entre outros. A ferramenta é destinada somente a moradores do estado do Rio e, para utilizá-la, é necessário realizar um contraproducente cadastro de forma presencial em uma das unidades físicas da biblioteca (Centro, Manguinhos e Rocinha).

"O trabalho de preservação das matrizes da cultura nordestina é muito importante para o Rio de Janeiro. Historicamente, nosso estado abriga pessoas de diversos locais, e o Nordeste não é diferente. Para estreitar ainda mais essa relação, vamos utilizar a nossa nova biblioteca digital, pioneira em território fluminense, para disponibilizar diversos títulos importantes sobre a literatura de cordel", explica a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

A plataforma foi lançada em outubro e funciona como uma espécie de catálogo virtual, nos moldes das grandes redes de "streaming". Através da tela de um celular, tablet ou outro aparelho eletrônico, a população pode ter, na palma da mão, mais de mil opções de títulos literários.

O acervo físico da biblioteca conta com livros recentes, novos romances, biografias e, também, clássicos. O usuário pode encontrar títulos como ‘Dom Casmurro’, de Machado de Assis, e ‘Orgulho e Preconceito’, de Jane Austen, até os recentes ‘Elza’, de Zeca Camargo, e ‘O Corpo Encantado das Ruas’, de Luiz Antonio Simas.



Como acessar

Primeiro, o usuário deve realizar cadastro presencialmente em uma das Bibliotecas Parque (Centro, Manguinhos e Rocinha). Após concluir este passo, o usuário ganhará um código para ter acesso a todas as funções da biblioteca digital e poderá pegar um livro por vez, por até 14 dias corridos, seguindo o modelo da biblioteca física. Quem já for cadastrado previamente basta entrar em contato por e-mail e solicitar o código.



Dia do Cordelista - História

O Dia do Cordelista é comemorado em 19 de novembro em homenagem ao nascimento de Leandro Gomes de Barros (1865-1918). Ele é considerado o primeiro escritor brasileiro de literatura de cordel, tendo escrito aproximadamente 240 obras.

Em sua época, era chamado de "O Primeiro sem Segundo". Compôs grandes obras que eram utilizadas como inspiração para outros importantes autores, como por exemplo Ariano Suassuna, que em sua peça Auto da Compadecida, usou como referência dois de seus folhetos: "O Dinheiro", também chamado de "O testamento do cachorro", e "O cavalo que defecava dinheiro".