Consciência Negra no MNBA

Dois eventos em novembro, no Museu Nacional de Belas Artes, vão refletir sobre a trajetória da coleção de Arte Africana dentro da comemoração pelos 60 anos de sua aquisição e de 40 anos do seu inventário desta rica coleção.

Assim, os organizadores vão buscar compreender o lugar ocupado pelo artista negro nestes acervos, inserindo indagações nos debates sobre a importância da visibilização destes neste contexto.



No primeiro evento, dia 22 de novembro, 3ª feira, a última edição presencial deste ano do projeto “Aberto para Obras”, abordando a Arte Africana dentro do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. O encontro vai reunir a curadora e antropóloga do MNBA, Ana Teles, e a pesquisadora Elaine Ventura, doutora em História Social pela UFRJ.

Já em 29 de novembro, 3ª feira, haverá uma live com o renomado antropólogo Raul Lody, e mais as museólogas Claudia Rocha, do MNBA, e Eloisa Souza, do Museu da Vida/Fiocruz.

Na ocasião a discussão vai ser em torno dos 40 anos do Inventário da Coleção Africana do MNBA. A live vai ser conduzida pela curadora e antropóloga do Museu,

Ambos os eventos acontecem de 15h até 16h. O projeto Aberto para Obras do dia 22 de novembro, é presencial, mas também tem transmissão pelo Instagram. A palestra é gratuita e acontece das 15h até 16h, com vagas limitadas a 30 participantes. Inscrições somente através do e-mail: [email protected]

Posteriormente o vídeo desta palestra ficará hospedado no canal mnbario no youtube.

Instagram.