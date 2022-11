Morre Fernando Campana, ícone do design brasileiro

Morreu nessa quarta-feira (16), aos 61 anos, Fernando Campana, um dos grandes nomes do design brasileiro.

O falecimento foi confirmado por meio de uma postagem nas redes sociais do Estúdio Campana, criado por Fernando ao lado de seu irmão, Humberto Campana.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Fernando Campana hoje, dia 16 de novembro, em São Paulo. Agradecemos a solidariedade de todos e pedimos que respeitem a privacidade da família neste momento", diz a nota, que não menciona a causa da morte.

Nascido em Brotas (SP) e de ascendência italiana, Fernando Campana fundou o estúdio ao lado de seu irmão em 1984 e se tornou um dos símbolos do design brasileiro, obtendo dezenas de prêmios e condecorações no mundo todo e reconhecido por criar mobiliários inspirado em objetos do cotidiano. (com agência Ansa)