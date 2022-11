Focus Cia de Dança mostra a céu aberto performance urbana 'Trupe'

A Focus Cia de Dança, dirigida por Alex Neoral, apresenta o espetáculo Trupe nessa sexta (4), como parte da programação do projeto Beco Cultural – Homenagem ao Dia Nacional da Cultura, em Itaboraí, às 17h. No sábado (5), às 14h, Trupe será apresentada no Parque Lage, no bairro do Jardim Botânico. Aos 21 anos, a Focus Cia de Dança realizou uma agenda intensa de trabalho ao longo deste ano inteiro, dentro e fora do Brasil. A mais recente apresentação de Trupe foi em Montreal, no Canadá, durante a participação no Festival Quartiers Danses. A coreografia é uma homenagem aos artistas mambembes que levam em suas caminhadas a arte por todas as ruas ao longo da história. As apresentações contam com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural RJ2.

“Trupe acontece em forma de um cortejo, em que as pessoas são surpreendidas quando estão passando pelo lugar. A ideia é modificar a paisagem ao redor e os próprios sentidos do espectador. A travessia desse cortejo, em fato, se dá no outro, em quem está passando e vê os artistas tão próximos exibindo repertório com propostas de movimentos, expressões e gestos. O espectador pode seguir até o final ou não, mas já foi afetado, ali, ao interromper seu deslocamento, muitas vezes, no ‘modo automático’. A arte sempre vai junto com quem assistiu”, define Alex Neoral.

Trupe tem duração de 30 minutos, tempo em que oito bailarinos percorrem 150 metros de distância. O grupo de bailarinos se desloca coletivamente apresentando a coreografia até um ponto específico da praça/parque onde se intensifica a movimentação em cena. A obra é inspirada na atmosfera de grupos teatrais de rua e em coletivos mambembes, menção e homenagem a esse universo tão rico em manifestações culturais com figurinos que remetem um pouco aos traços circenses e burlescos. “Esse espetáculo, assim como qualquer estreia artística hoje no Brasil, é um sinal de persistência e coragem. Viver da cultura em nosso país está se tornando uma tarefa desafiadora e graças a Petrobras, a Focus Cia de Dança tem o privilégio de ter um trabalho continuado, sinônimo de excelência e qualidade. Iniciativas como essas são essenciais para o desenvolvimento do Brasil e como criação da identidade de uma nação”, defende Alex Neoral.

Ficha Técnica: Direção, Concepção, Coreografia: Alex Neoral / Direção de Produção: Tatiana Garcias / Visagismo e Figurinos: André Vital / Confecção de Figurinos: Jacira Garcias / Assessoria de Imprensa: Mônica Riani / Clipping: Supernova / Programação Visual e Mídias Sociais: Rafael Tex / Elenco: Bianca Lopes, Carolina de Sá, Cosme Gregory, José Villaça, Natanael Nogueira, Paloma Tauffer e Wesley Tavares.

Serviço: Trupe – Focus Cia de Dança. Direção Artística e Coreografia: Alex Neoral / Dia 4 de novembro, às 17h, no projeto Beco Cultural – Homenagem ao Dia da Cultura / Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, s/nº - Itaboraí / Dia 5 de novembro, às 14h, no Parque Lage / Endereço: Rua Jardim Botânico, 414 – Jd. Botânico – Rio de Janeiro / Redes sociais @focusciadedanca