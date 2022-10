Show/Crítica - Pixies: primeiro show no Rio agradou a todos os fãs

Esperamos cerca de 20 anos para ver os Pixies, ao vivo, no Rio de Janeiro. A primeira vez, no Brasil, foi na pedreira Paulo Leminski, em Curitiba (num festival que teve ainda Weezer, em 2004) e depois nos festivais SWU e Lollapalooza, em São Paulo. Mas valeu a espera. Não só a banda continua, como se diz, ‘na ponta dos cascos’, como, para compensar a falta de um show na cidade maravilhosa, Pixies fez um setlist para fãs. Foram 38 músicas (!) em cerca de duas horas de show, que não deixou NADA de fora.

Pontualmente no palco às 21h30h, a banda fez um set non-stop. Qual um maestro, o vocalista e guitarrista Black Francis ia comandando tudo apenas com gestos e olhares para seus asseclas de banda (o guitarrista Joey Santiago; o baterista David Lovering; e a baixista Paz Lenchantin), que sabiam, exatamente, qual musica tocar a cada gesto dele. Aliás, Francis parecia muito mais empolgado do que em shows anteriores aqui. Por duas horas, sem intervalos, sem boa noite, sem amo vocês, sem ‘reee-ooo!’, o show rolou bonito. Levando-se em consideração que a galera (menos a baixista, que substitui a original Kim Deal) está toda na casa dos 50 anos, é impressionante como eles seguram a onda. E para quem achava que seria melhor um show no Circo Voador, eles lotaram o Vivo Rio. E o som da casa até que estava bom. Já que, lá, é sempre médio.

O grande lance do Pixies é não ter um setlist fixo. Os dois shows anteriores ao do Rio (em Nova York e Bogotá) foram completamente diferentes. Tirando os ‘cavalos de batalha’, tipo ‘Here comes your man’, ‘Debaser’ e ‘Gigantic’ (que, mesmo assim, aparecem espalhados pelo show, quebrando e regra de deixar ‘as mais conhecidas’ para o final, até porque eles não fazem bis), quase não havia nada em comum. Aliás, eles incluíram duas que raramente entram nos shows atuais: ‘Velouria’ e ‘Winterlong’, cover para música de Neil Young, que encerrou lindamente a noite.

E foi assim. Uma noite inesquecível, que valeu esperar acontecer. Todo mundo foi para casa feliz.



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.