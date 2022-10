Dia dos Povos Indígenas é comemorado no Parque Lage

Evento no Parque Lage, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, vai celebrar neste fim de semana o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data é comemorada mundialmente no dia 9 de outubro.

O evento reunirá mais de 300 indígenas de várias etnias brasileiras, sábado (8) e domingo (9), das 9h às 17h. Estão previstas apresentações de cantos e danças rituais, além da realização de feira de artesanato, palestras e debates sobre questões indígenas e ambientais.

Esta é a 10ª edição do evento, que está sendo retomado depois de ter sido suspenso por dois anos devido à pandemia de covid-19.

Participam da festa representantes das etnias Guarani, Pataxó, Tukano, Kaingang, Guajajara, Tikuna, Baniwa, Xavante e Sateré Mawé. O Parque Lage fica na Rua Jardim Botânico, 414, no Jardim Botânico. A entrada é gratuita. (com Agência Brasil)