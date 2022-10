Focus estreia 'As canções que você dançou pra mim' no Teatro Caixa Nelson Rodrigues

Alex Neoral desembarca quinta-feira (7) em solo brasileiro, vindo de Vancouver, Canadá, para a estreia da nova temporada de "As canções que você dançou para mim", primeira atração de dança contemporânea no Teatro da Caixa Nelson Rodrigues nesse 2022. O espetáculo tem fãs de carteirinha, que já foram várias vezes às quase 350 apresentações em 11 anos de carreira da montagem coreográfica, que estreou no distante novembro de 2011. Marcante no repertório da Focus Cia de Dança, "As canções que você dançou para mim" reverencia a obra do rei Roberto Carlos colocando em (muito) movimento joias da coroa como "Lady Laura", "Ciúme de você", "Emoções", "Cama e mesa", certamente alguma que você, caro leitor, gosta.

Neoral esteve em setembro participando do Festival Quartiers Danses, em Montreal, quando a Focus apresentou "Trupe" e "Focus Danse Bach". Depois, unido a outros dois coreógrafos, aceitou o convite de Davi Rodrigues, brasileiro que desde 2009 é o diretor artístico da companhia Lamondance, para fazer uma releitura de "Still Reich", criação de Neoral de 2018 para interpretação de nove bailarinos membros da companhia de Vancouver. A estreia será em 25 de novembro no Dance Centre.

A Lamondance se apresentou no Brasil pela última vez há 9 anos. São trocas como essa que alimentam cada vez mais o DNA da Focus Cia de Dança, que esteve em trabalho contínuo este ano. "As canções que você dançou pra mim" conta com incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural RJ2.

Serão 3 semanas de apresentações, de 7 a 23 de outubro, de sexta a domingo às 19h. Ingressos populares: Além das apresentações a Cia oferecerá uma oficina de dança contemporânea gratuita e guiada por Alex Neoral, dia 08 de outubro de 14h às 16h. Inscrições pelo e-mail [email protected] até o dia 6/10.

"As canções que você dançou pra mim" recupera desde o iê-iê-iê de RC na Jovem Guarda, inclui canções românticas, clássicos de tirar o fôlego, enfim, emoções além do horizonte, e visita as décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990. “A escolha por criar uma coreografia a partir da obra consagrada de Roberto Carlos surgiu em brincadeiras do próprio elenco. Durante as viagens da companhia era comum ouvir os bailarinos cantando as músicas do rei, interrompendo um ao outro a partir de uma palavra comum nas letras”, lembra Neoral. Da mesma forma, em cena, “uma canção puxa a que vem em sequência, formando uma grande história. É como se uma perguntasse e a outra respondesse”, completa o diretor e coreógrafo, Alex Neoral.

Mais de 70 trechos das composições, sempre na voz do próprio Roberto, em versões originais de clássicos lançados entre as décadas de 1960 a 1980, compõem “As canções que você dançou pra mim”. Para Alex, o desafio é duplo: além de mergulhar na obra de um artista tão popular, tão presente no cotidiano dos brasileiros, foi preciso colocar tal obra em diálogo com uma arte abstrata como a dança. “O significado da palavra é muito forte na canção. Procurei usar a literalidade, mas de uma forma inteligente, que não limitasse a dança a uma legenda da letra. Aproveitei as intenções para dar fisicalidade ao movimento e para buscar uma atitude teatral”, destaca.

O resultado é uma apresentação que estabelece comunicação direta com os espectadores, o que cria identificação e conquista plateias de diferentes perfis. Para completar o universo de referências à obra de Roberto Carlos, “As canções que você dançou pra mim” traz figurinos em tons de azul, aludindo aos modelos e roupas da moda da época retratada, com toques contemporâneos.

Sucesso de público, a montagem está há dez anos em cartaz e foi eleita um dos melhores espetáculos de 2011 segundo o jornal carioca O Globo, e de 2012, na opinião dos críticos da Folha de São Paulo. Os trabalhos são dirigidos e coreografados por Alex Neoral.

Ficha Técnica

Direção, Concepção, Coreografia: Alex Neoral | Direção de Produção: Tatiana Garcias | Produção Executiva: Gisele Ribeiro | Iluminação: Binho Schaefer | Técnico de Iluminação: Anderson Ratto | Direção de Palco: Pedro Paulo Junior | Ambientação Cênica: Marcio Jahú | Visagismo e Figurinos: André Vital | Confecção de Figurinos: Jacira Garcias | Assessoria de Imprensa: Mônica Riani | Clipping: Supernova | Fotos: Dantas Jr. | Fernanda Bulgarelli e Manu Tasca | Programação Visual e Mídias Sociais: Rafael Tex | Elenco: Bianca Lopes, Carolina de Sá, Cosme Gregory, José Villaça, Natanael Nogueira, Monise Marques, Paloma Tauffer e Wesley Tavares

Serviço: As canções que você dançou pra mim / Temporada: 07 a 23 de outubro de 2022, sexta a domingo, sempre às 19h / Teatro da Caixa Nelson Rodrigues Avenida República do Paraguai, 230 Centro Informações: 3509-9621 Ingressos: R$30,00 (inteira) | R$15,00 (meia) / Capacidade: 209 lugares / Duração: 60 minutos Classificação: Livre / Bilheteria: Terça a Domingo, das 10h às 19h Vendas presenciais / Importante: os ingressos são vendidos apenas na bilheteria do teatro.