Frequência de atividades culturais não volta ao patamar pré-covid, diz pesquisa Datafolha/Itaú Cultural

Mesmo com o arrefecimento da pandemia, a maioria dos brasileiros ainda não retomou por completo a rotina de atividades culturais no país, sejam presenciais, sejam online. A pesquisa Hábitos Culturais III, realizada pelo Datafolha, em conjunto com o Itaú Cultural, mostra que 62% dos indivíduos estão realizando atividades de cultura e de lazer em frequência menor que antes da pandemia.



De acordo com o levantamento, que ouviu 2.240 indivíduos de 16 a 65 anos em todas as regiões do país, 26% dos entrevistados declararam que retomaram a frequência que mantinham antes da Covid e somente 12% aumentaram a intensidade de suas atividades neste campo. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.



O hábito de ir ao cinema foi um dos mais afetados pela queda de frequência. Na pesquisa realizada em 2021 pelo Itaú Cultural e Datafolha, 59% declararam ter ido ao cinema antes da pandemia. O levantamento feito agora mostra que apenas 26% foram ao cinema nos últimos 12 meses.



O fenômeno afetou também as apresentações artísticas de música, dança e teatro. Dos indivíduos ouvidos anteriormente, 39% haviam declarado que tinham frequentado eventos presenciais ou online do gênero antes da pandemia. Nos últimos 12 meses, o índice caiu para 18%. Cada ponto percentual equivale a 1,46 milhão de pessoas.



Também registraram queda os espetáculos infantis (de 23% para 18%), as aulas e oficinas de arte (de 21% para 10%), a visitação a centros culturais (de 15% para 11%) e exposições e museus (de 11% para 8%), as oficinas de criação para crianças (de 15% para 7%) e os projetos artísticos guiados (de 12% para 6%).



Igualmente registraram menor frequência filmes e séries (de 75% antes da pandemia para 70% no último ano), leitura de livros digitais (de 35% antes para 30% nos últimos 12 meses) e cursos online (queda de 32% para 28%).



Mantiveram-se em estabilidade, dentro da margem de erro, ouvir música online (79% antes da pandemia e 80% nos últimos 12 meses) os e jogos eletrônicos (41% antes, 39% nos últimos meses).



Registraram aumento de frequência nos últimos 12 meses atividades como ouvir podcasts, que era hábito de 32% antes da pandemia e passou a constar do cardápio de atividades culturais de 42% dos entrevistados. Os webinares também avançaram. A atividade havia sido realizada por 19% antes da pandemia e chegou a 25% da amostra nos últimos 12 meses.