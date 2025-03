Dirceu celebra 79 anos com festa disputada e discurso por unidade da esquerda

...

Publicado em 12/03/2025 às 07:49

Alterado em 12/03/2025 às 07:49

Por Laís Gouveia - A noite de terça-feira (11) foi marcada por uma festa movimentada no Setor de Clubes Sul, em Brasília, para celebrar os 79 anos do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre ministros, parlamentares e militantes da esquerda. A reportagem é da CNN Brasil.

O congestionamento de carros nas proximidades do local já indicava que a comemoração reuniria figuras de peso do cenário político nacional. Entre os presentes estavam os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Carlos Fávaro (Agricultura), Esther Dweck (Gestão e Inovação) e Margareth Menezes (Cultura). A cúpula petista no Congresso também marcou presença, incluindo Lindbergh Farias (RJ), José Guimarães (CE) e Jaques Wagner (BA). Além deles, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também compareceu ao evento, posando para fotos ao lado do aniversariante.

A festa foi concorrida, com uma fila que ultrapassou 100 pessoas aguardando para entrar, incluindo parlamentares. No interior do evento, o calor causado pela quantidade de presentes fez com que Dirceu fosse abanado com um leque pelo filho, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), enquanto atendia a inúmeros pedidos de selfies.

Pouco antes das 22h, o ex-ministro discursou, destacando a necessidade de unidade da esquerda para garantir a reeleição do presidente Lula em 2026. “Não apenas da federação do PT com o PCdoB e PV. Precisamos de PSOL, Rede, PDT, PSB. Precisamos estar todos juntos. E precisamos de todos aqueles que no Brasil defendem a democracia e a soberania.” Dirceu também alertou sobre a importância de uma gestão eficaz no presente para garantir a vitória no futuro: “Para vencer nas eleições de 2026, precisamos governar agora.”

O petista ainda disse que o fascismo e a extrema-direita estão tomando conta de governos pelo mundo. Acrescentou que, aqui no Brasil, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), “é o próprio bolsonarismo”, e não uma “alternativa”, ao seu ver.

O ex-ministro reafirmou sua crítica ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, classificando o episódio como um golpe, e voltou a condenar a Operação Lava Jato, afirmando que “romperam o pacto democrático nacional”. Dirceu ainda demonstrou preocupação com o avanço da extrema-direita no mundo e, em especial, no Brasil, onde fez críticas diretas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Ele é o próprio bolsonarismo”, disse, descartando qualquer possibilidade de que o governador represente uma alternativa política.

Após o discurso, a música ao vivo tomou conta da festa, que se estendeu até tarde. As comemorações, no entanto, ainda não terminaram. No próximo sábado, Dirceu promoverá uma feijoada em São Paulo, onde espera reunir mais de 800 pessoas para dar continuidade às celebrações.

Laís Gouveia