Governo brasileiro condena ataques de Israel no Líbano

Publicado em 24/09/2024 às 07:05

Alterado em 24/09/2024 às 07:05

O governo brasileiro divulgou nessa segunda-feira (23) um comunicado condenando os ataques efetuados pelas forças israelenses no Líbano, que deixaram centenas de mortos e milhares de feridos, incluindo crianças e mulheres.



Além de apelar para que as partes envolvidas cessem imediatamente as hostilidades e interrompam a escalada das tensões, o Palácio do Itamaraty "deplorou" os recentes posicionamentos de Israel sobre as operações em território libanês.



"O governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, os contínuos ataques aéreos israelenses contra áreas civis em Beirute, no Sul do Líbano e no vale do Beqaa.



Também deplora declarações de autoridades israelenses em favor de operações militares e da ocupação de parte do território libanês e expressa grave preocupação ante exortações do governo israelense para que civis libaneses evacuem suas residências naquelas regiões", diz a nota.

Mortos

O Ministério da Saúde do Líbano afirmou nesta segunda-feira (23) que a quantidade de mortos no país em virtude dos ataques israelenses subiu para ao menos 492.