Lula recebe alta antes do previsto e deixa hospital em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta do Hospital Sírio-libanês, em Brasília, neste domingo (1°), dois dias após passar por cirurgia de restauração do lado direito do quadril, na sexta-feira (29). Lula também fez um procedimento de correção das pálpebras para remover o excesso de pele

Inicialmente, a alta médica estava prevista para segunda (2) ou terça-feira (3), mas a saída foi antecipada diante da boa evolução clínica do presidente. Ele saiu da unidade sem falar com a imprensa, e o carro que o transportava seguiu para o Palácio do Alvorada. Nas próximas três semanas, Lula vai despachar da residência oficial da Presidência da República. c

De acordo a equipe médica, no Alvorada, Lula continuará com os exercícios de reabilitação ambulatorial do quadril operado e com as sessões de fisioterapia. Na manhã deste domingo, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, publicou em rede social sobre a alta do presidente Lula. "Tem alguém q vai jantar em casa hj!"

Com Agência Brasil