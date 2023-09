Senado afronta STF e aprova marco temporal em menos de seis horas

O Senado aprovou, por 43 votos a 21 votos, no início da noite desta quarta-feira (27), o texto-base do Projeto de Lei (PL) 2903/2023, que prevê a adoção do marco temporal como parâmetro para a demarcação de terras indígenas no Brasil. A decisão ocorre seis dias após o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar a tese por 9 votos a 2. Se o projeto for aprovado em definitivo, seguirá para sanção do presidente Lula (PT).

O movimento de avançar com o projeto, liderado pela bancada ruralista, visa confrontar a Suprema Corte. No entanto, a manobra para aprovar a tese não deve ter sucesso, uma vez que é prerrogativa do STF ser o "guardião da Constituição". Portanto, cabe a ele deliberar se temas polêmicos, como o marco temporal, são ou não constitucionais.

A ofensiva conservadora do Congresso contra o STF bate em três pontos que estão em discussão no STF: marco temporal, descriminalização do porte de maconha e aborto. No julgamento de um deles, o aborto legal, que é o menos avançado dos três, a ministra - e relatora - Rosa Weber, presidente da Corte, esclareceu:

"Na democracia brasileira, a função de controlar as leis e atos do poder público para garantir que elas estejam em conformidade com a Constituição é exercida por órgão independente daqueles responsáveis por aprovar as leis. Este órgão é tipicamente uma Suprema Corte ou Tribunal Constitucional", explicou.

Segundo a proposta, defendida por ruralistas, os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Além disso, será preciso demonstrar que essas terras eram preponderantes para a reprodução física e cultural dos indígenas e para a preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar.

Em 30 de março, a Câmara aprovou o PL do Marco Temporal, com 283 votos favoráveis, 155 contrários e uma abstenção. Por isso, após a votação dos destaques, o texto seguirá para sanção ou veto do presidente Lula. Segundo o senador Randolfe Rodrigues (sem partido), líder do governo no Congresso, o petista vetará o projeto.

Às pressas

A aprovação do PL no Senado ocorreu a toque de caixa nesta quarta. Em menos de seis horas, o texto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, entrou em regime de urgência e foi avalizado pelo plenário. O relator, Marcos Rogério (PL-RO), emitiu um parecer favorável ao texto e argumentou que o Marco Temporal busca evitar a “fraude de proliferação de aldeias”.



Antes da votação do PL na CCJ, ele defendeu a rejeição de todas as 49 sugestões de modificações do texto apresentadas por colegas, a fim de acelerar a tramitação da matéria. Entre as emendas, uma tentava reverter a autorização para o cultivo de organismos geneticamente modificados em terras indígenas.



Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado já havia aprovado o prosseguimento do projeto de lei que visa instituir a regra.



O relator, Marcos Rogério (PL-RO), emitiu um parecer favorável ao texto e argumentou que o marco temporal evita a “fraude de proliferação de aldeias”. A ala governista, contrária ao PL, sustenta que a matéria é inconstitucional. Na CCJ, foram 16 votos favoráveis e 10 contrários.

Embate com o STF

Pacheco negou que a aprovação da medida pelo Congresso seja uma afronta ao STF.

"É natural que o Congresso Nacional possa decidir a esse respeito. Isso pode, inclusive, subsidiar o Supremo Tribunal Federal em relação ao entendimento quanto a esse tema. Não há nenhum tipo de adversidade ou de enfrentamento com o Supremo. É apenas uma posição do Congresso, considerando que nós reputamos que temas dessa natureza devem ser deliberados no Congresso Nacional", afirmou Pacheco.

Contrário ao projeto, o senador Humberto Costa (PT-PE) apresentou um relatório paralelo. No texto, ele afirma que o PL inviabilizaria a demarcação de novos territórios indígenas e, por isso, é inconstitucional.

“É uma matéria que agride a Constituição Federal e o seu espírito cidadão; é preconceituosa, porque é dirigida sob medida contra os povos indígenas; é um erro histórico, no momento em que falamos da Amazônia e do combate à desigualdade”, avaliou o petista.

Volta ao Supremo

Uma eventual "derrubada" do projeto de lei pela Corte só poderia ocorrer após ele ser aprovado e tornado lei. A interpretação é de que não cabe "controle antecipado" de constitucionalidade. Também seria necessário que algum partido acionasse o Supremo por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. A informação é do jornal O Globo.

O projeto opõe ambientalistas e ruralistas, que têm forte aderência nos partidos do Centrão. Opositores do projeto avaliam que usar o ano de 1988 como marco seria retroceder em relação às terras conquistadas. Os defensores do projeto, por sua vez, dizem que o texto dá "segurança jurídica".

O deputado Pedro Lupion (PP-PR), coordenador da bancada ruralista do Congresso, anunciou na semana passada que o grupo iria agir para obstruir todas as votações da Câmara e do Senado enquanto o marco temporal não for aprovado.