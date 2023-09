Lula adia comitiva ao RS e Janja acompanhará visita, às vésperas da cirurgia do presidente

Sofia Aguiar e Caio Spechoto - O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, anunciou que a comitiva de ministros que visitariam o Rio Grande do Sul para tratar sobre a tragédia causada por um ciclone extratropical no Estado, no início de setembro, prevista para esta quarta (27), foi adiada para essa quinta-feira (28). A primeira-dama, Janja da Silva, acompanhará a visita e anunciará medidas para a região.

“Por determinação do presidente Lula, estaremos retornando ao Rio Grande do Sul numa comitiva de ministros, dessa vez acompanhados da primeira-dama, a Janja, que tem como tarefa acompanhar de perto aquilo que o governo federal tem feito, o apoio às prefeituras, ao governo do Estado, na recuperação de tudo aquilo que tem ocorrido”, declarou o ministro, em vídeo publicado nas redes sociais. “Janja vai estar conosco e anunciar novas medidas”, acrescentou.

O ministro disse que, nesta quarta-feira (27), às 15h30, Lula irá receber em Brasília o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), junto com ministros, para fazer um balanço das ações já tomadas. “E construir, junto com o governo, novas iniciativas e medidas que serão anunciadas na quinta-feira”, disse Pimenta.

Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou qualquer relação entre o adiamento da viagem e a ida da primeira-dama. De acordo com o presidente, a viagem foi adiada por conta do encontro entre ele e Leite. Na avaliação de Lula, seria “deselegante os ministros visitarem o estado com o governador gaúcho em Brasília”.

“O governo federal segue acompanhando a situação no Rio Grande do Sul e apoiando os governos locais”, reiterou o presidente.

A ida de uma comitiva de ministros do governo ao Estado foi anunciada na semana passada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. De acordo com Góes, o chefe do Executivo, que ainda não visitou a região após as chuvas, "uma hora irá” ao local.

Entre os dias 9 e 10 de setembro, o então presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e ministros visitaram a região atingida. Na época, o governo federal anunciou que a primeira parcela de R$ 400 por desabrigado seria repassada para as prefeituras dos municípios atingidos pela chuva no Rio Grande do Sul que já se cadastraram.

As enchentes aconteceram às vésperas de Lula embarcar para a Índia para participar do G20. A ausência do presidente fez com que parlamentares se queixassem e lembrassem o sobrevoo que o presidente fez em fevereiro pelas regiões atingidas por chuvas no litoral norte de São Paulo.