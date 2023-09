Mendonça autoriza ex-assessor de Bolsonaro a não comparecer à CPMI do Golpe

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), desobrigou o segundo-tenente do Exército Osmar Crivelatti, ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL), de prestar depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os Atos Golpistas do 8 de Janeiro.

Crivelatti trabalhou na ajudância de ordens do ex-presidente subordinado ao tenente-coronel Mauro Cid. O depoimento estava agendado para esta terça-feira (19), às 9h.

"Concedo a ordem de habeas corpus, para afastar a compulsoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não, perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023", diz um trecho da decisão.



A convocação de Crivelatti atende a seis requerimentos protocolados por parlamentares. Um deles, assinado pela deputada Jandira Feghali(PCdoB-RJ), aponta que o segundo-tenente, “na qualidade de coordenador administrativo da Ajudância de Ordens da Presidência da República, acompanhou o período em que se desenvolve a preparação desses atos e, por óbvio, poderá trazer informações de enorme valia”.

A decisão de André Mendonça foi proferida nesta segunda-feira (18) e motivada por um pedido feito pela defesa para desobrigar Crivelatti de prestar depoimento. Para os advogados, o militar foi convocado pela comissão na condição de testemunha, mas recebeu tratamento de investigado, com a quebra de sigilos fiscal, bancário e telefônico.

Segundo Mendonça, o comparecimento ao depoimento deve ser opcional. O precedente para autorizar o não comparecimento de um convocado à CPMI nasceu de uma decisão do ministro Kassio Nunes Marques – indicado ao STF por Bolsonaro, a exemplo de Mendonça.

“Em situações similares já foram proferidas decisões por ministros desta Corte, reconhecendo àqueles intimados na condição de testemunha as mesmas garantias inerentes àqueles que ostentam verdadeira qualidade de investigado por fatos apurados na CPI ou CPMI”, decidiu o ministro.

Caso decida comparecer ao depoimento, Crivelatti deverá ter direito ao silêncio garantido, de ser assistido pelo advogado e de não sofrer constrangimentos morais e físicos.

Com Agência Brasil