Militares do Exército estarão entre os indiciados pela CPI do 8 de Janeiro, diz relatora

A relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos atos de 8 de janeiro, Eliziane Gama (PSD-MA), afirmou que vai pedir o indiciamento de pessoas ligadas ao Exército no relatório a ser apresentado pela comissão em outubro.



"Não há dúvida nenhuma de que teremos vários indiciamentos, e eu posso antecipar que pessoas ligadas ao Exército Brasileiro deverão, na verdade, sofrer esse indiciamento", disse a relatora, em uma entrevista a jornalistas no Senado nesta quinta-feira (14).



Eliziane Gama destacou que o indiciamento terá como base a constatação de participação de militares nos atos de invasão.

"A gente percebe nos levantamentos, nos dados, nas informações e nos depoimentos que houve ali a participação de pessoas que, na verdade, são militares. Então deverão ser indiciados."

Até o momento, três pessoas foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participar das invasões e depredações dos prédios dos três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Aécio Lúcio Costa Pereira foi condenado a 17 anos de reclusão, 100 dias-multa, cada dia no valor de do salário mínimo, totalizando cerca de R$ 44 mil, e R$ 30 milhões em danos morais coletivos (valor a ser ressarcido em conjunto com outros réus), por dano qualificado, deterioração de patrimônio público tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa.



O segundo réu condenado foi Thiago de Assis. O STF formou maioria para a condenação de Thiago, mas ainda não há uma sentença declarada. O ministro Alexandre de Moraes defende uma pena de 14 anos de reclusão. A votação em tempo real é transmitida pela TV Justiça.

O terceiro condenado, Matheus Lima, foi preso depois de deixar o Congresso, quando seguia para a área central de Brasília. Com 24 anos, ele é o mais novo dos condenados. Morador de Apucarana, no Paraná, ele deixou a esposa grávida e viajou para Brasília de ônibus. A Corte formou maioria pela sua condenação a 17 anos de prisão. Por estar ausente, André Mendonça não votou. (com agência Sputnik Brasil)