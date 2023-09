Em revide ao STF, ala conservadora do Senado protocola PEC para proibir o porte de qualquer tipo de droga

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (14), uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para tornar crime a posse e o porte de qualquer tipo de droga, independentemente da quantidade. Trata-se de uma briga declarada contra o Supremo Tribunal Federal (STF), que tem 5 a 1 para descriminalizar o porte da maconha para consumo pessoal.

O texto insere no artigo 5º da Constituição – principal ao prever os direitos e deveres da sociedade – que "a lei considerará crime a posse e o porte, independentemente da quantidade, de entorpecentes e drogas afins sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Embora protocolada, a PEC precisa receber ao menos 27 assinaturas (um terço do Senado) para começar a tramitar. Essa adesão, no entanto, deve acontecer por parte dos senadores, já que Pacheco anunciou o projeto após reunião com líderes partidários.

"Foi uma deliberação do colégio de líderes, por maioria, e devemos encaminhar agora para a coleta de assinaturas", disse Pacheco.

De acordo com Pacheco, que conta com o apoio dos parlamentares ultraconservadores, o assunto não se esgotará apenas na norma constitucional, mas também deverá ser objeto de uma revisão da Lei 11.343, de 2006 (Lei Antidrogas), “para que possa ser, então, modernizada”, de forma a reafirmar a gravidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que, lembrou o senador, é equiparado a crime hediondo e deve ter "toda a severidade".

Julgamento no STF

O movimento do presidente do Senado e dos senadores da ala mais conservadora é uma resposta à discussão do tema no Supremo Tribunal Federal (STF).

O placar no STF está 5 a 1 para que o porte de maconha, em pequena quantidade e para uso pessoal, deixe de ser crime. Um pedido de vista (mais tempo para análise do caso) foi apresentado pelo ministro André Mendonça no fim de agosto, o que interrompeu o julgamento.

Também em agosto, Rodrigo Pacheco avaliou que a medida proposta pelo ministro poderia favorecer o tráfico de pequenas quantidades de maconha.