Lula demite Ana Moser e deve entregar Esportes para o PP, diz site

Está oficialmente aberta a reforma ministerial no governo. Visando atrair PP e Republicanos para a base aliada no Congresso, o presidente Lula (PT) demitiu a medalhista olímpica Ana Moser do Ministério do Esporte, segundo informou a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles. Conforme a reportagem, o desligamento teria sido comunicado pessoalmente nesta terça-feira (5), durante reunião que durou cerca de uma hora no Palácio do Planalto, onde fica o gabinete presidencial, em Brasília. O planalto ainda não confirma a informação.

Trata-se da segunda mudança na Esplanada desde que o petista tomou posse para seu terceiro mandato. Ambas afetaram mulheres. A primeira a "dançar" foi Daniela Carneiro, retirada do Ministério do Turismo a pedido do União Brasil. O deputado Celso Sabino, grande aliado de Arthur Lira (PP), foi nomeado para o cargo.

Agora, a tendência é que a pasta do Esporte seja entregue por Lula para o deputado André Fufuca (PP-MA). Ele é o atual líder do PP, partido do presidente da Câmara. Lula também pode nomear o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) como ministro dos Portos e Aeroportos, cargo hoje ocupado por Márcio França (PSB).

Segundo auxiliares de Lula, o anúncio oficial das mudanças de ministros deve ser feito pelo Planalto até o final desta semana, quando o petista tiver batido o martelo sobre todas as alterações.