Após anulação do 'Dia do Patriota', extrema-direita gaúcha se une para revogar 'Dia da Democracia'

Após a revogação da lei que instituiu o golpismo do 8 de Janeiro como "Dia do Patriota" em Porto Alegre, agora os vereadores da extrema-direita articulam uma espécie de represália: trabalham para revogar, também, a lei que marca a data como "Dia da Democracia" na cidade. O projeto de lei do Legislativo (PLL), de autoria do vereador Aldacir Oliboni (PT), foi promulgado em 2 junho, bem antes da aprovação do Dia do Patriota .

O pedido de anulação partiu da vereadora Comandante Nádia (PP), que protocolou um novo PLL pedindo a cassação da efeméride, que saúda a vitória da democracia ante os ataques aos Três Poderes. Na justificativa, os signatários tratam os acontecimentos do 8 de Janeiro como "ainda não totalmente esclarecidos".

"Data esta marcada por eventos tão polêmicos e ainda sem deslinde em nosso país, não deve servir como símbolo de comemoração de qualquer natureza. Sem dúvida, esta data não deve ser comemorada, e sim, devidamente investigada”, diz o texto.

Outros seis vereadores a acompanharam no apoio ao projeto: Fernanda Barth (PL), Marcelo Bernardi (PSDB), Pablo Melo (MDB) – filho do prefeito Sebastião Melo –, Idenir Cecchim (MDB) – líder do governo –, Lourdes Sprenger (MDB) e Mônica Leal (PP).

Oliboni, entretanto, classificou o movimento como uma "represália" dos vereadores em função da revogação do "Dia do Patriota". Ele alegou que comemoração semelhante já havia sido instaurada em outros estados e cidades.

"Tal feito, independente de posição ideológica, une quem defende a democracia e não deseja que uma intentona golpista e extremista seja esquecida", afirmou.

O petista complementou que a revogação faria, novamente, Porto Alegre se tornar "chacota nacional", reforçando que, "ao instituirmos tal data, que não é comemorativa e sim de conscientização, nós defendemos a democracia".

Por se tratar de um PLL, a proposta da Comandante Nádia não passa por votação no plenário da Câmara, tramitando apenas em comissões permanentes da Casa antes de seguir para sanção, caso seja aprovada nos colegiados.