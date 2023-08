Sob pressão do Centrão de Lira, Lula diz que vai criar Ministério das Pequenas e Médias Empresas

Sob pressão do Centrão de Arthur Lira (PP-AL), que vem pleiteando mais espaço no governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta terça-feira (29), durante o programa semanal 'Conversa com o presidente', que está "propondo" a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa. Se confirmada, será a 38ª pasta do atual governo.

"Nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais. Para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade", afirmou.

Lula destacou a importância dos empregos com carteira assinada, mas disse que muitos brasileiros desejam ser empreendedores. Por isso, segundo ele, há a necessidade de um ministério para tratar de políticas públicas para esse público. A criação da pasta tem sido ventilada por Lula desde a campanha à Presidência, mas nunca chegou a ser concluída.

"O cara que quer empreender é um trabalhador. Ele tem que ser levado em conta, ele quer cuidar da sua família, isso é muito bom para o país", disse Lula.

O presidente afirmou que é preciso dar condições para que os empreendedores tenham acesso a financiamentos para impulsionar seus negócios.

"Eu quero valorizar muito os empreendedores individuais, quero valorizar muito as cooperativas e quero valorizar muito a pequena e média empresa porque ela gera 60% ou 70% do emprego deste país. Quanto melhor estiver a pequena empresa, melhor está a grande empresa, melhor está o salário, melhor está a vida do povo", concluiu o presidente.

O nascimento de um novo ministério, porém, atende aos planos de acomodar o Centrão em mais pastas na Esplanada, em meio às negociações com o PP e o Republicanos. Uma reforma ministerial deve ser anunciada para os próximos dias.

Reforma ministerial pendente

Desde o primeiro semestre, o governo Lula se articula para realizar uma reforma ministerial. O objetivo principal, já reconhecido pelo próprio presidente, é o de atrair para o governo partidos do chamado "Centrão". Em contrapartida, consolidar o apoio dessa bancada aos temas de interesse do governo no Congresso, já que o presidente tem tido dificuldade para aprovar algumas propostas.

A expectativa é que Lula decida, até esta quarta-feira (30), o desenho da nova configuração ministerial. O governo federal já anunciou que mudanças na Esplanada serão feitas para acomodar o Republicanos e o PP, com a nomeação de Silvio Costa Filho e André Fufuca. Até o momento, apenas uma troca foi concretizada: no Ministério do Turismo, saiu Daniela Carneiro (União-RJ, mas em migração partidária) e entrou Celso Sabino (União-PA).

A decisão deve ser tomada antes da viagem do presidente a capitais do Nordeste, para o lançamento nacional do programa Brasil Sem Fome e obras do PAC, ao lado do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Uma possibilidade que vem ganhando força, aliás, é dividir o Ministério do Desenvolvimento Social.

Parte da pasta que cuida da área de assistência social deve ficar com o deputado André Fufuca (PP-MA). Por outro lado, Dias continuará à frente do programa Bolsa Família e de outras ações de combate à fome. Assim, o Ministério do Desenvolvimento Social seria dividido em duas partes, possivelmente batizadas de Ministério da Ação Social e Ministério de Combate à Fome, nomes ainda hipotéticos. O martelo ainda não foi batido.