Brasil e Itália discutem ampliação de acordo audiovisual

Lucas Rizzi - Os ministros da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, e da Itália, Gennaro Sangiuliano, tiveram uma reunião bilateral neste fim de semana durante um encontro do G20 na Índia.

A conversa ocorreu no último sábado (26), em Varanasi, e abordou a renovação do acordo de coprodução audiovisual entre os dois países, que está em vigor desde 2018 e permite que filmes ítalo-brasileiros recebam tratamento nacional nos mercados dos dois países.

"Nós estamos reconstruindo nosso ministério e renovando os acordos internacionais que ficaram praticamente abandonados nos últimos anos", diz Menezes em nota enviada à ANSA pelo Ministério da Cultura.

Segundo o comunicado, a ampliação do acordo "beneficiaria também outras produções audiovisuais, como séries, novelas e minisséries".

Durante a reunião, Sangiuliano destacou que "a música e o cinema brasileiros são muito apreciados na Itália", enquanto Menezes ressaltou que o país europeu é "parte da cultura" do Brasil devido a uma "enorme comunidade italiana".

A ministra também lembrou que o governo brasileiro recuperou recentemente 144 obras cinematográficas que estavam em Roma desde 1979 e parabenizou a Itália pela Bienal de Arquitetura de Veneza, onde o pavilhão brasileiro ganhou o Leão de Ouro.

Além disso, Menezes e Sangiuliano conversaram sobre a reunião dos ministros da Cultura do G20 durante a presidência brasileira no grupo, prevista para 10 de outubro de 2024, em Salvador, na Bahia. (com Ansa)