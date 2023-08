CPMI do Golpe aprova quebra de sigilos telefônico e telemático de Zambelli e Delgatti

A CPMI do Golpe aprovou, nesta quita-feira (24), a quebra de sigilos bancário e telemático da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e do hacker Walter Delgatti Neto. Também foi aprovada a reconvocação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As quebras de sigilo incluem ainda duas pessoas suspeitas de fazer parte do que ficou conhecido como "gabinete do ódio": José Matheus Sales Gomes e Tércio Arnaud Tomaz.

Entre os requerimentos aprovados estão:

Quebra do sigilo telefônico e telemático da deputada Carla Zambelli (PL-SP);

Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da deputada Carla Zambelli;

Quebra do sigilo telefônico e telemático de Bruno Zambelli, irmão da deputada;

Quebra do sigilo telefônico e telemático de Tércio Arnaud Tomaz, ex-assessor de Bolsonaro;

Quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do hacker Walter Delgatti Neto;

Reconvocação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Convocação de Osmar Crivelatti, assessor de Bolsonaro;

Pedido ao Exército para que forneça processos, sindicâncias e inquéritos instaurados para investigar militares que deveriam ter protegido o Palácio do Planalto.

A situação dos dois investigados está ligada porque o hacker disse que foi convidado pela deputada para falsificar uma invasão de urna eletrônica. Ele declarou ainda que a parlamentar marcou uma reunião com Jair Bolsonaro para discutir maneiras de desacreditar o sistema eleitoral.

A quebra de sigilo foi motivo de bate-boca entre parlamentares da base e da oposição na terça-feira (22). A reunião foi fechada à imprensa, mas foi possível ouvir vários gritos dos parlamentares, em diversos momentos. Aliados de Bolsonaro eram contra a medida e queriam apenas a convocação da deputada. A discussão levou ao cancelamento da sessão da última terça.

No entanto, na quarta (23), o presidente da CPI, deputado Arthur Maia (União-BA), pautou o requerimento. "Eu penso que, depois daquele depoimento do hacker, é importante que isso seja colocado, né? Haviam vários requerimentos nesta direção [de quebra de sigilo de Zambelli]", disse.

Não existe prazo para o envio das quebras de sigilo, mas a entrega dos dados costuma ser rápida. Os documentos obtidos pelas quebras de sigilo de ambos servirão para verificar se eles tramaram contra o resultado das eleições na esperança de justificar um golpe.