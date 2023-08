Após tumulto, CPI vota quebra de sigilos de Carla Zambelli nesta quinta

Depois de tumulto nos bastidores da CPMI do Golpe, com direito a cancelamento da sessão, o presidente do colegiado, Arthur Maia (União-BA), aceitou colocar na pauta da reunião desta quinta-feira (24) o pedido de quebra de sigilos telefônico, telemático e fiscal da deputada Carla Zambelli (PL-SP), que culminou em toda a discussão entre governistas e oposição. Maia também confirmou uma nova convocação para depoimento de Mauro Cid, ex-chefe dos ajudantes de ordem de Bolsonaro.

Ou seja, Mauro Cid será convocado mais uma vez, já que ficou em silêncio no primeiro depoimento, e a CPMI terá acesso aos dados de Zambelli para investigar o caso que envolve a contratação ou não do hacker Walter Delgatti Neto pela parlamentar. O irmão de Carla Zambelli, Bruno Zambelli, também deve ter o sigilo telefônico e telemático quebrado.

Nesta terça-feira, sem acordo sobre o que seria votado, houve até mesmo bate-boca entre os parlamentares em uma reunião fechada que ocorreu na liderança do PDT. Foi possível ouvir de fora os gritos e o tom mais elevado na voz de alguns parlamentares, até mesmo da senadora Eliziane Gama, relatora da comissão.

A CPI também pode avaliar na quinta pedido de convocação de Osmar Crivelatti, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e quebras de sigilos telefônico e telemático de Tércio Arnaud Tomaz e José Matheus Salles Gomes, que cuidavam da estratégia de comunicação nas redes sociais do ex-presidente.

Maia também pautou a convocação de integrantes da PM do Distrito Federal que atuaram no 8 de janeiro, que foram presos na semana passada em nova etapa da Operação Lesa Pátria, além de pedidos de acesso a imagens internas e externas do Palácio da Alvorada e do Ministério da Defesa.

O presidente da CPI também se reuniu nesta quarta com o ministro da Defesa, José Múcio, e o comandante do Exército, Tomás Paiva, no quartel-general da corporação.

Após o encontro, Maia disse que o envolvimento de militares em atos golpistas deve ser "totalmente separado" das Forças Armadas. Ele afirma que não recebeu pedidos para deixar de ouvir algum militar. O encontro foi feito no momento em que as investigações da CPI avançam sobre militares. No próximo dia 31 a comissão ouvirá o general Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI.