Passageira confronta Bolsonaro em voo antes de internação: 'Vacinas salvam vidas. Está fugindo da Polícia Federal?"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu de Brasília, às 6h24 desta quarta-feira (23), a caminho de São Paulo, onde foi internado no hospital Vila Nova Star para "exames de rotina", segundo informou o advogado Fábio Wajngarten. Durante o voo, que durou cerca de 1h30, uma passageira questionou a Bolsonaro: "Está fugindo da Polícia Federal?". Alguns apoiadores ecoaram o grito de "mito" como resposta. Veja o vídeo abaixo:

Após derrota nas eleições, Bolsonaro passou a viajar em aeronaves comerciais. A viagem desta quarta ocorreu em decorrência de uma nova internação. Bolsonaro está sob os cuidados do médico pessoal dele, Luiz Antonio de Macedo, que passou a atender o ex-presidente após o episódio da facada durante a campanha em 2018. Bolsonaro também é assistido pelo médico Maurício Wajngarten, pai de Fabio Wajngarten, ex-secretário de comunicação da Presidência e atual advogado de Bolsonaro. O ex-presidente deve ter alta nesta quinta-feira (24).

Politicamente, a hospitalização acontece em um momento em que Bolsonaro está cercado por diferentes escândalos e investigações. Na terça, ele foi intimado a depor na Polícia Federal em dois casos distintos: a venda de joias e o disparo de fake news. No caso dos presentes luxuosos, a intimação também atinge a sua esposa, Michelle Bolsonaro. Já no caso das mensagens, o teor das conversas com empresários pode vincular o ex-presidente aos atos golpistas do dia 8 de Janeiro.

Na última semana, Bolsonaro também realizou uma harmonização orofacial em Goiânia (GO). O procedimento é feito na face e na boca. A harmonização nos dentes e no rosto foi realizada no consultório do dentista Rildo Lasmar, em Goiânia. De acordo com o especialista, o procedimento é feito a partir de um cálculo matemático de distância e proporção entre olhos, faces laterais e boca. Cada dente custa 3 mil reais. Logo, o tratamento – feito nos 28 dentes – custou cerca de 84 mil reais.