PF quebra senhas e acessa dados celulares de Wassef mesmo sem colaboração

Mesmo sem a colaboração do advogado Frederick Wassef, que se recusou a fornecer as senhas dos seus quatro celulares apreendidos na última quarta-feira (16), a Polícia Federal conseguiu acessar os aparelhos e as possíveis provas que neles constam. A informação é da jornalista Camila Bomfim, apresentadora do Conexão Globonews.

Ainda não foi revelado o conteúdo das mensagens e arquivos de Wassef, que defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família em vários processos, mas as conversas documentadas em um de seus celulares, que ele assumia ser exclusivo ao clã, causam especial apreensão.

A relação entre os dois segue firme hoje em dia. Wassef é um dos quatro lacaios de Bolsonaro investigado no inquérito sobre o desvio de joias. Ele confessou ter recomprado um Rolex, vendido indevidamente pelo tenente-coronel Mauro Cid (outro investigado), por cerca de 49 mil dólares (R$ 244 mil).

Wassef admitiu, na terça-feira (15), que viajou aos Estados Unidos e comprou o relógio Rolex em 14 de março deste ano como "presente ao governo brasileiro". Porém, negou ter participado de uma "operação de resgate" da joia a mando do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A recompra foi necessária para devolvê-lo ao Tribunal de Contas da União (TCU).

O relógio de luxo da marca Rolex foi um presente de autoridades sauditas a Jair Bolsonaro durante uma viagem oficial do então presidente da República em 2019. Segundo a PF, o item foi levado para os Estados Unidos - para onde Bolsonaro viajou às vésperas de deixar a Presidência - e foi vendido ilegalmente.