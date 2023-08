‘Sunday Times’: Nova governança global e expansão são prioridades para Lula em encontro do Brics

Matheus de Souza - O enfrentamento às desigualdades, às mudanças climáticas e uma nova governança global são os assuntos apontados como prioridade pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para serem abordados na 15ª cúpula dos Brics, marcada para os dias 23 e 24 de agosto em Johanesburgo, na África do Sul. Em entrevista ao Sunday Times, o presidente brasileiro também voltou a falar na expansão da própria entidade.

Segundo Lula, o Brasil pretende debater “uma nova governança global e a reforma das instituições multilaterais, bem como debates sobre a expansão do próprio Brics”. Até agora, 22 países manifestaram interesse em ingressar no bloco econômico, entre eles Argentina, Arábia Saudita, Cuba, Irã e Venezuela.

Tema que gerou polêmica, a criação de uma moeda única, proposta que foi defendida pelo presidente para desafiar o status do dólar americano como moeda de reserva mundial, ficou de fora de sua lista de prioridades. Anfitriã do encontro, a África do Sul já tinha descartado a discussão do tema.

Segundo Lula, sua expectativa com o encontro é impactar outros fóruns internacionais como a Assembleia Geral da ONU, o G-20 e a COP28 nos Emirados Árabes Unidos. Um fortalecimento entre as relações entre Brasil e África também foi destacado pelo presidente. “Estou feliz que aqui, nesta cúpula na África do Sul, vamos discutir como os países do Brics podem avançar, ao lado dos países africanos, para proporcionar um desenvolvimento mais forte e inclusivo na África”, concluiu.