PL diz que só abandona Bolsonaro em caso de flagrante, e Valdemar afirma que ex-presidente é 'honesto'

Em meio ao silêncios dos bolsonaristas nas redes sociais, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, resolveu puxar o coro em defesa a Jair Bolsonaro (PL), principal expoente de seu partido. O cacique divulgou um vídeo, nesta segunda-feira (14), em que faz uma defesa contundente ao ex-presidente, envolvido recentemente no inquérito da Polícia Federal que investiga o desvio de presentes recebidos em viagens oficiais por chefes de estados.

“Por ele [Bolsonaro] ser uma pessoa séria, autêntica, talvez seja incompreendido”, disse Costa Neto. “O Bolsonaro é o maior líder que o Brasil já conheceu. É o maior líder de nossa história. Nós vamos sempre tratá-lo como presidente de honra do nosso partido, sempre estaremos ao seu lado. Muita gente não compreende que o Bolsonaro é um líder que veio para ficar", disse Valdemar,

Entre outras coisas, Valdemar, que renunciou ao seu cargo de deputado federal, em 2013, após ser condenado no esquema do Mensalão, afirma que Bolsonaro é "honesto, competente e trabalhador" e que "sempre estaremos do seu lado”.

A atitude de Costa Neto não é isolada. Junto dele vem a cúpula do partido que, ao menos por enquanto, segue com Bolsonaro, por piores que sejam as denúncias. O colunista Lauro Jardim, do Globo, conversou com um dos caciques do partido que sinalizou claramente qual o limite para que o partido continue a defender Bolsonaro:

“A única chance dessa situação se alterar seria, por exemplo, se fosse encontrado dinheiro das joias na conta-corrente dele ou surgissem diálogos dele sobre essa negociação feita pelo (Mauro) Cid. Do contrário, estamos com ele. O Lula ficou preso quase 600 dias e hoje está aí como presidente.”