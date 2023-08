PF pede quebra de sigilo bancário de Michelle Bolsonaro em investigação sobre desvio de joias

A Polícia Federal pediu, neste sábado (12) a quebra de sigilos fiscal e bancário da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no inquérito que apura supostos desvios de presentes de alto valor oferecidos por autoridades estrangeiras a Jair Bolsonaro (PL) enquanto ele exercia a condição de presidente da República.

Outro pedido de quebra foi feito também em relação a Bolsonaro, este nesta sexta-feira (11). Mais cedo, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão contra quatro aliados do ex-presidente, mas ele e Michelle não foram alvos da ação. Os pedidos foram enviados ao relator do caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que decidirá se autoriza ou não.

Na sexta (11), a PF apreendeu o celular do general da reserva Mauro Cesar Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que também é investigado. O aparelho foi desbloqueado e está sendo periciado. Além disso, a PF analisa um HD que estava dentro de uma mala na casa de Mauro Lourena Cid.

A polícia ainda apreendeu mídias e computadores nos endereços de outros investigados: o advogado Frederick Wassef, que já defendeu a família Bolsonaro, e o segundo tenente Osmar Crivelatti, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro, e hoje é assessor pessoal na cota a que ele tem direito como ex-presidente.

A análise do material apreendido na sexta vai servir para a polícia decidir quais serão os próximos passos da investigação. A PF espera encontrar, por exemplo, mais mensagens entre os investigados - que podem ajudar a esclarecer todo o esquema. E quer rastrear o caminho do dinheiro obtido com a venda dos presentes, além de descobrir de onde veio o dinheiro para recomprar alguns deles.

A PF aponta a existência de uma organização criminosa no entorno de Bolsonaro. Para o ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação, há indícios de que o plano ocorreu por “determinação” do ex-ocupante do Palácio do Planalto.

A empreitada incluiu viagens às pressas de aliados para os Estados Unidos para recomprar presentes que, após terem sido entregues ao então presidente por autoridades árabes, foram vendidos a joalherias. Itens chegaram a ser levados no avião presidencial para serem vendidos no exterior, quando Bolsonaro deixou o país em 30 de dezembro de 2022. A investigação estima que as negociações podem ter arrecadado em torno de R$ 1 milhão.

A defesa do ex-presidente afirmou que ele “jamais apropriou-se ou desviou quaisquer bens públicos” e disse que a movimentação bancária está “à disposição”. A defesa de Michelle nega irregularidades e diz que os dados bancários dela também estão à disposição. Os advogados de Cid não se manifestaram. Em nota, o Exército afirmou que “não compactua com eventuais desvios de conduta de quaisquer de seus integrantes”.

Operação Resgate

Segundo a PF, a ofensiva para se apropriar de bens públicos driblou o setor do Palácio do Planalto responsável por catalogar os presentes dados ao presidente da República.

Um relógio Patek Philippe, entregue a Bolsonaro em 2021 pelo regime do Bahrein, não aparece nos registros oficiais, segundo a PF. Na chefia do Executivo à época, ele recebeu de Cid, em 16 de novembro daquele ano, via WhatsApp, o certificado de autenticidade do modelo, avaliado em US$ 51 mil (cerca de R$ 250 mil, na cotação atual).

A investigação colheu no celular do ex-ajudante de ordens documentos que comprovam a venda da peça, em 13 de junho de 2022, para uma loja na Pensilvânia (EUA). Cid recebeu US$ 68 mil na transação — um relógio Rolex, presenteado pela Arábia Saudita em 2019, também entrou na negociação. O tenente-coronel estava nos Estados Unidos na ocasião acompanhando Bolsonaro na Cúpula das Américas.

Segundo a PF, a falta de registro indica “a possibilidade” de o relógio sequer ter passado pelo então Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, sendo desviado diretamente para a posse do ex-presidente Jair Bolsonaro”.

Quando vieram à tona, já neste ano, informações sobre joias em posse de Bolsonaro, aliados desencadearam uma ofensiva para tentar reaver ao menos parte das peças e entregá-las ao Tribunal de Contas da União (TCU). No caso do Rolex cravejado de ouro e diamantes, Wassef foi à mesma loja americana, em 14 de março, e voltou com a peça para o Brasil. Em 2 de abril, o repassou para Cid. Dois dias depois, o item, junto com outras joias, foi devolvido por Bolsonaro.

Coube a Cid reaver outro conjunto. Em 26 de março, o militar embarcou para os Estados Unidos com o objetivo de recuperar um kit que tinha anel, abotoaduras e um rosário islâmico. Na manhã do dia seguinte, já no exterior, sacou US$ 35 mil em uma agência do Banco do Brasil e se dirigiu à joalheria em Miami onde as peças estavam expostas. O cronograma da viagem evidencia a urgência com a qual o assunto era tratado: Cid voltou para o Brasil na noite do dia seguinte ao embarque, permanecendo menos de 24 horas em solo americano. Os itens também foram devolvidos, após ordem do TCU.

Desespero

Nesta sexta-feira, o blog da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews, divulgou video que mostra a reação de Michelle a mulheres que a questionaram naquele dia sobre o paradeiro de joias dadas por autoridades de outro países.

Michelle foi até a mesa das mulheres, em um restaurante de Brasília, e respondeu: "você é tão mal-informada que sabe onde estão as joias".

A reação mais agressiva partiu do amigo, o maquiador Agustin Fernandez, que xingou as mulheres. O vídeo sugere que ele também jogou um copo de gelo nelas –é possível ouvir o barulho e ver pedras de gelo caindo.

Em nota enviada ao blog, a assessoria da ex-primeira-dama afirmou que Michelle "apenas respondeu aos insultos" e repudia esse tipo de ação. Fernandez não se pronunciou.

Com O Globo