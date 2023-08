Militares que vazaram informações para Cid serviram presidente Lula em 28 viagens

Os três militares suspeitos de vazar informações confidenciais sobre a agenda do presidente Lula para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), fizeram parte da preparação de 28 viagens do petista desde janeiro de 2023. Os dados constam do Portal da Transparência e foram revelados com exclusividade pela revista Forum. Os oficiais foram identificados como Dionne Jeferson Freire (Marinha), Márcio Alex da Silva (Exército) e Rogério Dias Souza (Marinha).

A 'espionagem' ocorreu entre 6 e 13 de março deste ano, quando Cid acompanhava o ex-presidente derrotado nos Estados Unidos. Nos e-mails, que foram encontrados pela Polícia Federal encontrou na 'lixeira' das caixas de correio, havia detalhes das viagens de Lula a Pequim e Xangai, na China; a Foz do Iguaçu e Boa Vista, no Brasil, além de informações sobre três eventos realizados em Brasília com a presença do presidente.

Quem são?

Os três militares assumiram seus postos no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ainda na gestão Bolsonaro, quando o órgão estava sob comando do general Augusto Heleno.

Dionne foi o primeiro dos três a ser lotado no Departamento de Coordenação de Eventos, Viagens e Cerimonial, iniciado em 20 de dezembro de 2019. Seu vínculo foi renovado em 16 de junho de 2023, já sob o substituto de Gonçalves Dias, o general da reserva Marcos Antônio Amaro dos Santos. No mês em que renovou, ele também foi o melhor remunerado: recebeu um total de R$ 28.776,90. O militar da Marinha integrou a comitiva de Lula em viagens à China e Bélgica.

Já Márcio Alex assumiu o cargo em 12 de janeiro de 2021 e teve sua permanência prolongada em 8 de março deste ano, quando o GSI de Lula era comandado pelo general Gonçalves Dias. Ele cuidou de viagens de Lula a Montevidéu, Londres e Paris. Em junho de 2023, ele acumulou o soldo de R$ 24.751,49, com o salário de R$ 2.172,28 e mais R$ 459,64 em gratificação.

Já Rogério Dias Souza, também da Marinha, assumiu o cargo em 20 de abril de 2021 e teve o término de seu vínculo em 26 de maio deste ano. No mês, ele recebeu um total de R$ 17.332,59 do governo federal entre soldo, salário e gratificações.

Segundo o GSI, os militares foram afastados de suas atividades por causa da suspeita de terem repassado informações sigilosas a Mauro Cid.

Juntos, o trio fez 124 viagens nacionais e internacionais, sendo 96 a serviço de Jair Bolsonaro e 28 durante o governo Lula. Os suspeitos acumularam R$ 162.619,49 em diárias nesse período.