Envio de informações de Lula a Cid é caso de prisão, diz Gleisi

Caio Spechoto - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), disse nesta quarta-feira, 9, que o suposto envio de informações sobre a agenda e a segurança do presidente Luiz Inácio da Silva para o militar Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, é “caso para prisão”.

Mais cedo nesta quarta, o portal Metrópoles publicou que três integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, já na gestão Lula, repassaram o material a Cid.

“Gravíssima a notícia de que três militares do GSI repassaram informações detalhadas da segurança de viagem e eventos de Lula para Mauro Cid quando ele e Bolsonaro estavam nos EUA. Tá tudo na lixeira dos e-mails [de Cid, obtidos pela CPMI do 8 de Janeiro]. Bolsonaristas ainda infiltrados? Caso pra prisão!”, declarou Gleisi sobre o assunto em seu perfil no Twitter.

BOLSONARO NA CPI

Gabriel Hirabahasi - A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI do 8 de janeiro, disse nesta quarta-feira, 9, que não descarta a possibilidade de o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) ser ouvido, em breve, por este colegiado.

“Estamos centrados neste momento em outros nomes, que estão no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não descarto a possibilidade de ter que ouvi-lo na comissão”, disse a senadora em entrevista coletiva nesta quarta.

A declaração se deu após a Polícia Federal prender Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, na manhã desta quarta-feira, 09, suspeito de ter interferido no segundo turno das eleições do ano passado. À época, foram realizadas operações da PRF no Nordeste em número muito superior às outras regiões. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, chegou a mandar a PRF suspender as blitze durante o segundo turno.

Eliziane Gama disse, ainda, que a CPMI do 8 de janeiro deve convocar novamente Silvinei. Segundo a senadora, será preciso comparar as declarações do ex-diretor da PRF no primeiro depoimento dado à CPMI, em junho deste ano, com documentos recebidos pela comissão ao longo da investigação.

“Hoje, mais do que nunca, depois dessa prisão, está clara a necessidade de reconvocação, fazer uma compatibilidade a partir dos documentos que levantamos com a fala que ele trouxe na comissão”, disse Eliziane, em entrevista coletiva no Senado nesta quarta.

A senadora afirmou que o ex-diretor da PRF, preso por suspeita de ter interferido no segundo turno das eleições do ano passado, mentiu “de forma escancarada” em seu depoimento à CPMI.

“Quando Silvinei esteve aqui na comissão, ele mentiu de forma escancarada, em várias linhas. Tivemos vários pontos que conseguimos comprovar, inclusive no momento da oitiva, que ele estava mentindo. Na sequência, encaminhamos representação ao Ministério Público Federal para que tomasse as devidas providências”, disse.

Para a senadora, a prisão de Silvinei nesta quarta é a “constatação de que a CPMI está adotando a investigação correta”.Para ela, o ex-diretor da PRF “tentou impedir o resultado eleitoral, atrapalhou o processo eleitoral e o código eleitoral tem uma definição clara sobre isso”.

Em manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal em julho, no âmbito de uma ação da defesa de Silvinei Vasques contra a quebra de sigilo telefônico e bancário do ex-diretor da PRF, a CPMI disse ter cogitado a prisão de Silvinei por falso testemunho.

“Após a oitiva do impetrante como testemunha, o colegiado entendeu haver indícios de que o impetrante teria participado, enquanto diretor-geral da PRF, de possíveis fatos preparatórios ao 8 de janeiro. Chegou-se a cogitar, inclusive, a prisão do impetrante por falso testemunho”, afirmou a Advocacia do Senado, que representou a CPMI no caso.

A comissão de inquérito tem a previsão de ouvir nesta quinta-feira, 10, o hacker Walter Delgatti Neto, que ficou conhecido pelo caso da Vaza Jato. Segundo Eliziane, porém, o depoimento não está confirmado, já que Delgatti está preso e fora de Brasília.