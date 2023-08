PGR pede ‘punição exemplar’ aos primeiros 40 réus do golpismo de 8 de janeiro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (7), que os primeiros 40 réus julgados pelos ataques golpistas no 8 de janeiro recebam uma 'pena exemplar'.

Neste primeiro bloco, os bolsonaristas são acusados de cometer cinco crimes:

associação criminosa armada; abolição violenta do Estado democrático de Direito; golpe de Estado; deterioração de patrimônio tombado; dano qualificado pela violência, grave ameaça, com emprego de substância inflamável.

Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão.

Segundo o coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR, Carlos Frederico Santos, “a pena a ser aplicada aos acusados deve ser exemplar, por se tratar de crimes graves praticados em contexto multitudinário que visavam a implantar um regime autoritário no lugar de um governo legitimamente eleito”. Os prejuízos materiais provocados pelos golpistas do 8 de Janeiro chegam a 25 milhões de reais.

Nas alegações finais, a PGR sustenta que houve uma estruturação preliminar dos atos golpistas antes do dia 8 de janeiro, sendo que havia um propósito deliberado de tomada do poder.

“A forma como agiram os invasores demonstrou, de um lado, a estruturação do grupo criminoso e, de outro, a fragilidade da contenção imposta pela PMDF, notadamente em razão da ausência do efetivo policial necessário para impedir o avanço da turba”, diz o parecer.

Mais denúncias

O STF já abriu processos penais contra 1.290 acusados de participação nos atos de depredação de sedes dos Três Poderes, em Brasília. As denúncias, divididas em oito blocos, foram apresentadas desde abril. Em todos os casos julgados, até agora, a Corte decidiu tornar réus os participantes dos ataques. A expectativa é que os julgamentos sejam concluídos no STF dentro dos próximos seis meses.