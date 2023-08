Vereador acusa prefeito do PL de suborná-lo e joga R$ 300 mil pela janela

Dinheiro na mão é vendaval. Literalmente. Um vereador do PCdoB de Cândido Mendes, cerca de 341,3 km da capital São Luís, no Maranhão, causou alvoroço na cidade após jogar dinheiro pela janela da Câmara, nesta sexta-feira (4). Sababa Filho fez um longo discurso na Casa, onde era esperado que ele renunciasse ao cargo.

No entanto, ele rasgou a carta de renúncia e afirmou ter recebido R$ 300 mil do prefeito Facinho (PL) para desistir do mandato. Em vídeo que circula nas redes, Sababa mostra uma mochila de dinheiro e diz que teme pela própria vida.

O parlamentar afirma que o suborno se deu para que um aliado de Facinho assumisse a vaga. Segundo ele, o dinheiro foi entregue por um empresário ligado à família do prefeito. O vereador pega as notas na mochila e arremessa uma quantia pela janela. Uma multidão se aglomerou na frente da Câmara para pegar o dinheiro.

A aglomeração de pessoas causou confusão na cidade e a polícia foi acionada. O vereador Sababa registrou o caso na delegacia e a origem do dinheiro será investigada, informou a GloboNews.

Prefeitura se posiciona

Em nota, a Prefeitura de Cândido Mendes chamou o discurso de "espetáculo político" para atrapalhar o prefeito Facinho.

Veja abaixo a nota na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Cândido Mendes repudia veementemente os acontecimentos ocorridos na sessão da Câmara Municipal. É com indignação que nos deparamos com tais declarações, afirmando que teria recebido uma quantia exorbitante para renunciar ao seu mandato. Ressaltamos que a postura deste vereador em jogar cédulas de dinheiro pela janela, mesmo que em valor muito inferior ao alegado, é um ato irresponsável e desrespeitoso.

Informamos que todas as medidas judiciais cabíveis serão tomadas para esclarecer a verdade e proteger a integridade do prefeito e de sua administração. Buscaremos a devida apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos na propagação de informações inverídicas.